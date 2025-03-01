「新經濟」泡沫程度創史上最高！美銀：一旦破裂 美股將崩跌40%

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 10:40

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美國銀行最近對美股的預測引發了廣泛關注，該行指出目前美股的泡沫程度已達歷史最高，並且火熱程度超越了 1960 年代的「漂亮 50」泡沫和 1990 年代末的網絡泡沫。

美股與全球其他股市相比，居於 75 年高點

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美銀報告指出，若這種「新經濟」泡沫破滅，標普 500 指數可能會下跌 40%。

所謂「新經濟」股票指的是科技、通信服務和非必需消費品 3 大板塊的股票。

根據報導，美國銀行的策略師將當前市場情況與 20 世紀 60 年代和 90 年代末的泡沫進行比較，強調這些時期與當前市場的相似之處，暗示市場可能即將崩潰。

美銀看空美股三大理由

1. 平均估值已高

該行的分析顯示，美國股票市值與歷史平均水平相差 3.3 個標準差，美股相對於世界其他地區股市的估值差，處於 75 年來的最高水準。

2. 被動投資占比過高

美國銀行的贾里德 · 伍德（Jared Woodard）認為，被動投資是市場集中的主要因素，並指出被動型基金已占據 54% 的市場份額。他警告說，忽視估值和基本面可能會在經濟萎縮時期帶來巨大風險。

3. 新經濟泡沫

他稱，目前美股的動能反轉正變得異常尖銳，「新經濟」股票下跌 50% 以上可能會拖累標普指數下跌 40%。

伍德的預測與華爾街其他主要銀行策略師的觀點一致。摩根士丹利首席投資官 Mike Wilson 去年 12 月就曾表示，標普 500 指數未來十年的回報率將「持平」，高盛首席美國股票策略師 David Kostin 則預計，該指數未來 10 年的年均回報率將只有 3%。

美銀指出，投資者可以考慮投資於一籃子優質股票，但減少「科技七雄」的持倉。美銀表示，一些提供優質股票投資的基金包括：PACER US LARGE CAP CASH COWS GROWTH LEADERS ETF、iShares MSCI USA Quality GARP ETF ，以及 WISDOMTREE U.S. QUALITY GROWTH FUND。

隨著市場對標普 500 指數高度集中程度的關注加劇，少數股票的主導地位引發了對市場健康和穩定性的質疑。美國銀行的警告突顯了這些擔憂，並強調了高度集中的市場所帶來的潛在風險。