〈智慧顯示與觸控展〉友達3策略轉型衝獲利 藍海產品營收占比過半

友達 (2409-TW) 今年第 2 季營運表現相對其他面板廠亮眼，董事長彭双浪今 (29) 日強調，今年的友達，看起來別家面板廠不一樣，主要得力於過去幾年不斷進行的 3 大策略轉型，尤其是價值轉型的浮現，每個世代線都發揮最大價值，創造產業藍海，加上電競產品等利基產品的成長，藍海價值型產品比重已超過 50%。

彭双浪指出，友達一直堅持 3 大策略，在最適規模上，不但有適當的經濟規模投資，而且規模不會大到賣不掉，讓有價值生產線維持滿載；另外，不跟競業做規模競爭，而是持續價值轉型，讓每個世代線發揮最大價值。

他強調，友達的各世代線分布非常齊全，讓舊世代線賦予有價值的產品，少量多樣的環境下，小的世代線可在低成本下發揮價值，創造產業藍海，例如車載市場、 ATM、POS 機器、甚至在遊艇上的面板，友達更是第一名，包含漁船上的面板也是。

彭双浪說，接下來新出來飛機的經濟艙上也使用友達的面板，這些都是商業應用帶來高的價值，少量多樣，友達可說是業界第一，這也是產業的藍海，因為大線做不了少量多樣，但小廠又沒有技術。

彭双浪指出，在大宗產品部分，許多人認為因為競爭非常厲害，唯一勝出的是靠價格，但友達在這塊也有藍海，例如監視器中的電競產品，電競追求好的規格，對價格的敏感度不那麼高；還有電競筆電，今年出貨成長快；大尺寸面板包括 75、85 吋的產品今年成長非常快，4K、8K 電視即使供過於求，毛利也相當好。

彭双浪說，包括產業藍海及大宗產品的價值藍海，目前合計已占總營收比重超過 50%，有助獲利的表現；第 3 大策略則是技術創新，今日展示的許多產品及技術都很進步，每年都有突破引領產業走在最前面的產品，這次展示很多應用場合，彰顯出顯示器可以在很多地方發揮價值。