力晶架構調整 子公司鉅晶更名力積電 2020年重返資本市場

晶圓代工廠力晶今 (4) 日展開架構調整，旗下鉅晶電子更名為力晶積成電子製造公司(簡稱力積電)，並計畫明年收購力晶所屬的 3 座 12 吋晶圓廠，2020 年力積電將以專業晶圓代工產業定位，在台灣爭取重返資本市場；力晶則將轉型成控股公司。

力晶曾為台灣 DRAM 產業龍頭，2008 年起經歷全球 DRAM 景氣低潮嚴重虧損，最後股票下櫃，轉型晶圓代工 5 年獲利 500 億元。

展望未來，力晶創辦人暨執行長黃崇仁表示，過去幾年一直低調規劃未來策略方向，今日公開的企業架構調整，是重新出發的第一步。

據悉，力晶將 100% 控股的 8 吋廠子公司鉅晶更名為力積電，力積電將在 2019 年中，取得力晶的 3 座 12 吋晶圓廠及相關營業、資產，2020 年將擁有 3 座 12 吋廠、2 座 8 吋廠及逾 6000 名員工，並將在台灣申請重回資本市場，同時也將在銅鑼科學園區建設新廠，提升產能。

黃崇仁指出，過去力晶一直以獨特定位立足於晶圓代工市場，未來在技術研發方面，將積極與歐、美及日本大廠合作，朝高階生物科技、人工智慧與半導體晶片技術的連結，並優化 MOSFET、車用電子等成熟技術。

針對力積電長期發展，黃崇仁表示，重返資本市場後將以單純的資產、財務體質以及專業晶圓代工的明確定位，專注投資本業，善用多重籌資管道，增加未來產能擴張所需的資金調度彈性。

黃崇仁重申，力積電將逐漸展開股東增資循環，有效爭取往來金融機構的支持，另外，力積電將負責執行銅鑼科學園區內的 12 吋晶圓廠興建、營運，持續強化在專業晶圓代工領域的佈局。