威剛搶進電動車市場 電動馬達今年底前量產出貨 並將在名古屋參展

記憶體模組大廠威剛 (3260) 旗下新事業體「威剛動力」所推出的電動馬達，不單將於今年底前陸續導入量產並出貨，更計畫參加 9 月 5 日登場的「2018 年名古屋國際電動車暨油電混合車技術展」，重點展示自行開發的輕量化、高馬力、低耗電的電動馬達。威剛表示，隨著各國空汙管制日趨嚴格，全球電動車市場發展指日可待，本次展示的「水冷動力系統」、「軸向磁通電機」、「整車整合技術」等多項動力匹配與電力系統技術，可降低電動車成本及車用功率模組功耗並同時提升效率，可望為電動車市場注入成長發展動力。



威剛也提到，本次於「名古屋國際電動車暨油電混合車技術展」展出的「主動式水冷系統」可讓馬達體積及重量大幅減少，適用於電動摩托車到電動微型商務車等各類車輛，除了安裝簡易，水冷循環系統可快速將馬達廢熱排放，各種操作環境都能確保馬達維持超高性能與穩定壽命，不僅能提升車輛續航力與負荷能力，同步減少安裝空間，達到高節能、高效能、高功率密度、低震動、低噪音等多重功效。



此外，威剛的另一焦點產品「軸向磁通電機」，則是強調不同於一般徑向磁通電機設計，其磁通方向為軸向，定子和轉子鐵心為盤式結構，透過特殊結構設計與製造工藝，可應用於輪內電機或扁平空間，以達高扭力密度與小體積大功率之目的，適用於電動微型四輪車和電動輕型貨運車輛。



威剛也強調，旗下威剛動力更可提供客製化服務，從整體車輛需求到系統分析規劃和開發，都經過嚴謹的分析驗證及完整測試，同時利用工廠製造執行系統 (Manufacturing Execution System, MES) 及品質追溯系統，在生產管理的重點環節上即時監控，全程掌握製品和成品出貨後的產品管理。目前不僅與台灣各大電動車廠合作進行開發，也已進行實車驗證，預計最快今年底前陸續導入量產並出貨，未來也將積極拓展國外市場。