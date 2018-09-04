〈頂級財管夯〉私人銀行趨勢成形 三大特點打造個人財富管家

聽過私人銀行 (Private Banking) 嗎？私人銀行是金融機構向具有高收入水平或龐大資產的高淨值個人提供的金融業務，協助投資、管理資產和提供其他金融服務。元大證券表示，私人銀行業務有三大特點，分別是：進入門檻高、綜合化服務、重視客戶關係，針對高資產淨值客戶量身打造個人財富管家。

元大證券指出，事實上，所謂私人銀行業務的提供者並不僅限於「銀行」，歐美盛行的家族辦公室 (Family Office)、或擁有全方位業務的證券機構，甚至於大型金控集團，都能提供私人銀行服務，扮演著全球富豪家族或高資產淨值客戶的財富管家角色。

一般人也許不明白，有錢人已經那麼有錢，為什麼需要私人銀行？元大證券指出，當財富達到一定規模，一般的投資管理方式已不足以應付資產的保全與增長。唯有量身訂做、透過全方位的規劃與管理，才能達成長遠的資產保全與傳承目標。因此，除了一般常見的投資標的，通過私人銀行服務，高資產淨值客戶可以接觸許多一般投資人無法投資的股票與債券、獲得優先申購 IPO 或是投資一些私人公司、私募股權和對沖基金等另類投資的機會。

元大證券進一步表示，私人銀行業務有三大特點，分別是：進入門檻高、綜合化服務、重視客戶關係。

進入門檻高部分，元大證券表示，由於私人銀行業務是提供給高資產淨值客戶的一項業務，高端客戶能夠從中獲得財產投資與管理的多面向服務，雖然各家私人銀行服務機構對高資產淨值客戶的劃分標準不同，但整體來說，私人銀行業務就是個人業務中提供全方位服務給最高端客戶，因此進入門檻高。

國際上，私人銀行客戶的資產門檻是 100 萬美元，普遍可以獲得超越一般財富管理的服務，而台灣的私人銀行資產門檻也大多落在 3000 萬 - 5000 萬元。

綜合化服務部分，元大證券表示，從客戶的角度來看，私人銀行業務最主要是投資規劃、資產管理，更甚者可依據客戶的需求提供特別的服務，例如離岸公司的設立、家族信託基金等，以達成節省金融交易成本或稅務的目的。

而重視客戶關係部分，元大證券表示，相較於其他業務人員，私人銀行業務人員需要更加關注與客戶的關係管理。私人銀行家（Private Banker）最重要的職責除了資產管理外，客戶的「關單管理」也非常重要。

所謂「關單管理」是指案件成交的管理。一般業務人員可能成交數目很多，但私人銀行家會注重成交金額，成交的數目反而不是重點，即所謂的重質不重量。高資產淨值客戶要將大額資金交由私人銀行家管理，必須對私人銀行家有完全的信任，因此私人銀行家與客戶之間的信任關係是私人銀行業務非常強調的一環。

隨著台灣富豪愈來愈多，相較於提供給一般大眾的零售銀行業務，私人銀行透過專門的財務顧問，為高資產淨值個人量身打造全方位的資產管理與財務諮詢。且除了市場上一般的金融商品，私人銀行也能提供較為獨特的投資機會、稅務諮詢，或是禮賓型服務給這些高資產淨值客戶，高端理財、私人銀行在台灣將愈來愈夯。