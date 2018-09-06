〈理財〉四大類族群最適合優利定存 定存不可不留意事項

凱基銀行理財產品部資深協理王志偉分析，國人偏愛儲蓄，定存向來是接受度最高的理財方式，短暫資金停泊需求者等四大類族群，最適合將優惠定存列入主要理財方式，高利定存方案除了可賺取利息外，專案年期最長不超過一年，對民眾來說，資金調度上將相對具備彈性，買氣明顯升溫，不過別以為定存很簡單，其實包括最低承作金額等，都是該注意事項。

今年投資環境相對震盪，吸引投資人轉而選擇優惠定存作為理財首選，據中央銀行統計，國內存款餘額短短一年內就暴增 1.62 兆元，7 月底國內存款餘額已攀升至 43.1 兆元。

也因為如此，各銀行亦持續推出優惠定存方案搶市。王志偉表示，近期上市櫃公司陸續發放股息，若民眾在短期間無資金用途，即可考慮辦理新臺幣優惠定存專案，至於有外幣需求且對匯率有一定程度了解者，更可選擇利率較高的外幣優惠定存方案，既保本又能賺到利息收入。

外幣定存除了看利率，該怎麼選擇？王志偉表示，美元用途廣，投資、旅遊都好用，而人民幣利率則較高，適合想要獲得較高利息的人。而現在很多銀行提供的外幣優惠定存方案，存款資金來源不限新資金，台幣定存轉存亦可，便利性也相對高。

王志偉進一步表示，有四大類族群適合將優惠定存列入主要理財方式，包括有短暫資金停泊需求者、投資屬性偏保守者、退休族、有緊急預備金需求者，如三明治族及小資族等。

不過王志偉提醒，各家銀行外幣優惠定存所設最低承作金額、金額上限、專案到期日及資金來源要求等條件規範不一，建議民眾在選擇各家產品時，應先詢問清楚。