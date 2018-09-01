〈新鮮人理財〉避開兩大陷阱 三招穩穩賺第一桶金

社會新鮮人近期陸續領到人生第一份薪水，凱基銀行建議社會新鮮人，投資理財只要避開兩大理財陷阱，並善用保險、儲蓄及投資「財務鐵三角」，其中，儲蓄鎖定低風險，投資首選定期定額或母子基金投資法，就能穩穩地賺第一桶金。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示，在理財過程中，社會新鮮人應避開兩大理財陷阱。

張冠雄說，陷阱一是「慾望的魔鬼」，因為縱容性的任意消費，累積起來也是一筆可觀的數字，破除方式為養成有紀律的消費習慣，「想要和必要」的東西是不一樣的，買東西前要思考一下，減少「非必要」的衝動消費。

陷阱二是「追求短期致富」，想短期致富便會投機，押注式地投資在號稱報酬率極高的產品上，但忽略了高報酬的背後也要承擔高風險，破除方式為先穩健有「一桶金」，再來想提高投資高報酬。

張冠雄建議，社會新鮮人月收入不多，可善用保險、儲蓄及投資三大方式建構財務鐵三角，不僅能達到分散風險的效果，也能穩健的累積財富。

張冠雄表示，薪水扣除生活必須花費後，剩下的一部分資金應用來加強保障，保費可設定為約佔薪水的十分之一，購買定期壽險、醫療險及意外險等項目，預算可控制在每月 2000 元以內，一年約兩萬多元，才不致造成過大的負擔。

扣除保費後，剩餘薪資可分配三成比例在儲蓄，放在如定存及具保本效益等低風險的產品，做為緊急預備金之用。

張冠雄建議，選擇保本商品時，可優先考慮報酬率要超過通貨膨脹率，以目前通膨率大約 2% 計，建議可挑選利率高於 2% 的保本商品，中長期而言，外幣保單或優惠定存產品可達到這樣的目標，而幣別上可優先選擇美元計價，不僅流動性較佳，且在升值趨勢不變下，可望賺到匯兌收益，但要能承擔匯率的風險。

剩下的七成薪資，則可配置在投資，張冠雄表示，定期定額扣款投資基金就是不錯的選擇，利用錢滾錢創造出更大的財富。

張冠雄表示，基金是一籃子股票或債券的組合，較能分散單一投資標的風險，可設定每年 5~6% 的投報率目標，並定期檢視投資績效，嚴格執行停利停損。

張冠雄表示，除定時定額扣款的方式，也可進一步思考「定期不定額」或更靈活的投資策略，例如：參與銀行的母子基金投資計劃，將整筆資金一次放入固定收益搭配定時定額的配置組合，也就是先單筆投入波動小的核心基金後，再定期定額轉持成長機會高的衛星基金，當衛星基金達到先前設定的報酬率後，又再轉回核心基金，這種投資策略在多數時刻可以發揮類似投資組合的攻守兼備，又擁有自動停利的機制，可掌握長短期投資契機，降低市場波動風險。