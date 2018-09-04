盤前財經大事搶先讀2018年9月4日

今日操盤前瞻

法說會：長興、第一金、貿聯 - KY、榮昌、東洋、頎邦、精測、是方、萬潤、建準

除權息：彰銀、弘煜科、帝圖、皇田

〈逐筆交易後年上路〉不影響投資策略 證交所提四大優點

台股逐筆交易制度將於 2020 年上路，證交所表示，除了與國際接軌外，實施逐筆交易制度，還有提高交易效率、多樣化委託、整合衍生性商品制度以及資訊透明化等 4 大優點，不會影響投資人評估股價及下單交易等策略。閱讀全文...

DRAM 價格可能終結連 9 季上揚 南亞科 Q4 營收難再創高

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 7 月與 8 月合併營收已達 163.95 億元，第 3 季營收可望續寫單季營收新猷，不過，由於 DRAM 市場正逐漸由供貨吃緊轉向供過於求，在需求前景不明且供給持續增加下，買方回補庫存意願偏低，DRAM 價格可能終結連 9 季上揚態勢，南亞科第 4 季營收恐難再創高。閱讀全文...

旺季來臨 MLCC 量價齊揚 華新科 8 月營收年增 2.1 倍續創高

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 自結 8 月營收 61.6 億元，續刷單月營收歷史新高，月增 11.8%、年增 212.4% 公司指出，主要是受惠電子旺季來臨，下游應用整體需求增長，加上 MLCC(積層陶瓷電容) 新產能持續開出，推升營收成長，累計華新科 1-8 月營收 296.97 億元，年增 118%。閱讀全文...

SEMI：台半導體業 3 年後產值上看 3 兆元

由 SEMI 主辦的「2018 國際半導體展」昨 (3) 日舉行展前記者會，SEMI 產業分析總監曾瑞榆指出，明年全球半導體產值可望突破 5000 億美元，而台灣半導體產業明年產值預估成長 8%，2020 年至 2021 年預估成長 6%，到 2021 年產值可望達到新台幣 3 兆元。閱讀全文...

兩張表搞懂基本生活費排除薪扣額 試算公式看這裡！

財政部今 (3) 日宣布，研議修改基本生活費用計算方式，將薪資所得特別扣除額 20 萬元排除，財政部也特別提供一張調整方案前後對照表，讓民眾更了解，預計新制上路後，受惠民眾可從 21.93 萬戶，大幅提高至 149.63 萬戶。閱讀全文...