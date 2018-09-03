兩張表搞懂基本生活費排除薪扣額 試算公式看這裡！

財政部今 (3) 日宣布，研議修改基本生活費用計算方式，將薪資所得特別扣除額 20 萬元排除，財政部也特別提供一張調整方案前後對照表，讓民眾更了解，預計新制上路後，受惠民眾可從 21.93 萬戶，大幅提高至 149.63 萬戶。對此，安侯建業稅務部營運長張芷表示，根據財政部新調整方案，雙薪夫妻原可能受扶養親屬要 7 人以上才可受惠，現在扶養 2 人就可受惠，申報扶養人數較多的民眾受惠程度愈大。

納保法去年 12 月 28 日上路，首次立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，而所謂基本生活所需費用，則是依主計總處最近 1 年全國每人可支配所得中位數的 60% 計算；以去年標準計算，每人都有 16.6 萬元保障不課稅。

財政部賦稅署副署長吳蓮英今天表示，新制預計排除薪資所得特別扣除額 20 萬，但納入身心障礙特別扣除額 20 萬、教育學費特別扣除額 2.5 萬、幼兒學前特別扣除額 12 萬以及儲蓄投資特別扣除額 27 萬共 4 項。

也就是說，基本生活費扣除額 = 基本生活費總額（16.6 萬 × 人數）-「免稅額＋標準扣除額／列舉扣除額＋特別扣除額（身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資）」

公式減項拿掉薪資特別扣除額，但增加了身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資四項特別扣除額。

目前此修正草案還在預告中，預定於 10 月底前完成預告、今年底前完成公告，並在明 (2019) 年 5 月報稅時適用。

根據財政部新調整方案，安侯建業稅務部營運長張芷表示，比之前併薪資扣除額方案受惠的戶數應該會增多，原可能受扶養親屬要 7 人以上，現在扶養 2 人就可受惠，另申報扶養人數較多的民眾受惠程度愈大。

張芷進一步指出，若財政部要再加上其他扣除額的話，就要看每個家庭適用狀況會不一樣，比如說學齡前幼兒扣除、身障扣除、儲蓄扣除等等，如果要加的話，適用戶數就會減少，就不是單純扶養兩人可受惠的狀況了。