〈逐筆交易後年上路〉台股接軌國際 分析師：不利散戶、且無數據證實有助量能提升

台股逐筆交易將在 2020 年上線，分析師認為，台股投資人組成高達 6 成是散戶，雖然逐筆交易是跟國際接軌，但國外投資者以法人居多，跟台灣投資人組成不同，逐筆交易對價格成交更有效率，不過傳輸速度越快越有利，此舉恐對散戶、中小型券商都不是利多，且國際上並沒有數據證明，逐筆交易能有助市場量能放大。

金管會今 (3) 日宣布，已與證交所、櫃買中心與證券商公會取得共識，決定推動逐筆交易制度，新制將於 2020 年 3 月 23 日正式上線；在新制上線前，2019 年 3 月證交所將先建置擬真平台供投資人模擬下單。

逐筆交易撮合制度，指的是「隨到隨撮、立即成交」，一筆委託可在瞬間產生多個成交價量資訊。現行台股交易採每 5 秒撮合一次，但考量速度、效率及透明度，國際主要股市如紐約、倫敦、東京、香港、新加坡、南韓等，都採逐筆交易機制。

元富投顧總經理劉坤錫認為，由於新制到 2020 年才會實施，目前還是以撮合制度為主，對市場而言，在心理層面會認為政策偏多，未來當然有機會幫助市場量能放大，不過實質上的影響目前很難評估。

另一位分析師認為，台股實施逐筆交易制度，是希望跟國際接軌，但台灣的投資人跟國外組成不同，台股散戶占成交量能高達 6 成，國際則以法人為主，如果未來台灣實施逐筆交易，數據越快對成交越有利，事實上對法人或是資金雄厚的投資者較為有利。

分析師指出，日前中小型券商已經受到證所稅衝擊，未來逐筆交易上路後，券商可能形成大者恆大市場樣態，整體而言，實施逐筆交易，對於散戶、中小型券商並非利多。雖然逐筆交易對於成交有所幫助，但是國際上目前都沒有科學證據證明，實施逐筆交易有助量能放大。