〈記憶體市況〉DRAM價格可能終結連9季上揚 南亞科Q4營收難再創高

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 7 月與 8 月合併營收已達 163.95 億元，第 3 季營收可望續寫單季營收新猷，不過，由於 DRAM 市場正逐漸由供貨吃緊轉向供過於求，在需求前景不明且供給持續增加下，買方回補庫存意願偏低，DRAM 價格可能終結連 9 季上揚態勢，南亞科第 4 季營收恐難再創高。

南亞科第 2 季單季營收創高、達 245.92 億元，而 7 月與 8 月合併營收已達 163.95 億元，從目前單月營收表現來看，法人預估，南亞科第 3 季營收表現可望優於第 2 季，再度改寫單季營收新猷紀錄，但第 4 季在需求成長有限，且供給端集中在下半年開出產能影響，DRAM 價格可能終結連 9 季上揚態勢，南亞科第 4 季營收恐難再創高。

展望第 4 季，在今年 4 月的法說會上，南亞科總經理李培瑛就曾表示，第 4 季將受到韓廠可能開出新產能影響，若其增加的產能與市場需求類似，產品價格在第 4 季後就可望維持穩定，售價漲跌波動也將相對縮小。而從目前研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 公布的市場價格預估值看來，第 4 季價格一如南亞科先前預期，難再有明顯漲幅。

針對第 4 季 DRAM 價格走勢，DRAMeXchange 指出，由於 DRAM 市場正逐漸由供貨吃緊轉向供過於求，在需求前景不明且供給持續增加下，買方回補庫存意願偏低，如價格轉折向下的趨勢確立，後續能以較低價格取得貨源，就不需急於現在提升庫存水位。

DRAMeXchange 觀察，在原先需求最暢旺的伺服器領域，已出現議價膠著情況，使第 4 季 DRAM 供應商需靠降價刺激購買量的可能性升高。而在合約價的議定上，供應商多半針對較高容量的模組推出降價方案，供應商也盼能透過更有彈性的價格方案鞏固市占率，鎖定明年對各買方的供應量。

其中，在 PC DRAM 部分，DRAMeXchange 資深協理吳雅婷指出，由於主流產品現貨價格持續下探，代表與合約價的價差持續擴大，為合約價將開始下滑的先行指標，各家 PC DRAM 廠已陸續開始議定第 4 季合約價，要守住價格持平開出的難度升高，預估第 4 季 PC DRAM 合約價將開始下滑。

從各記憶體第 4 季價格來看，DRAMeXchange 先前預期，伺服器記憶體有較高機會持平開出，但也不排除下修可能；行動型記憶體合約價有機會持平或反轉，價格將落在持平到下跌 2% 的區間；利基型記憶體第 4 季合約價反轉向下機會升高，DDR4 跌幅恐較 DDR3 明顯。