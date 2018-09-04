〈逐筆交易後年上路〉不影響投資策略 證交所提四大優點

台股逐筆交易制度將於 2020 年上路，證交所表示，除了與國際接軌外，實施逐筆交易制度，還有提高交易效率、多樣化委託、整合衍生性商品制度以及資訊透明化等 4 大優點，不會影響投資人評估股價及下單交易等策略。

金管會今 (3) 日宣布，已與證交所、櫃買中心與證券商公會取得共識，決定推動逐筆交易制度，新制將於 2020 年 3 月 23 日正式上線；在新制上線前，2019 年 3 月證交所將先建置擬真平台供投資人模擬下單。

證交所表示，實施逐筆交易可與國際接軌之外，相較於現行每 5 秒集合競價制度還有四大優點，包括提高交易效率，逐筆交易無需等待，可「隨到隨撮」，再者，逐筆交易可同時提供交易前、交易後資訊，相對於集合競價，資訊透明度更佳。

證交所指出，逐筆交易可提供多樣化委託種類，包括市價委託、立即成交取消及全部成交取消等，投資人將有更多選擇。

此外，雖然台股現在採用集合競價，每 5 秒撮合一次，不過現行衍生性商品如權證、選擇權等都為逐筆交易，與台股大盤現行撮合方式不同，將來將一致整合為逐筆交易。

證交所表示，未來逐筆交易上路後，證交所將提供即時成交價、量及 5 檔買賣資訊，改善現行 5 秒內無交易資訊情形，對於長期投資人而言，逐筆交易並不影響投資人評估股價及下單等交易策略。