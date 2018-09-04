台股上周奪亞股吸金王 流入資金創1年半以來新高

受惠於國際利空逐步淡化，資金持續回流亞洲資產，其中尤以台股資金動能最為旺盛，上周單周湧入 13 億美元，吸金力道為去 (2017) 年 3 月下旬來之最，高居上周亞股吸金之冠，南韓股市則以 11 億美元緊追在後，買超金額同步創下年初來最強，而兩地連續獲外資青睞也同步進入第二周。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧指出，市場多頭信心大增持續發酵，上周除了外資力挺，亞洲國家境內資金也相當捧場，在內外資金齊心協力挹注之下，亞股走勢再度展現一片紅通通的樂觀氣氛，多數市場平均都有 1% 的漲幅，台灣股市更是單周強彈逾 2%，為亞股漲幅冠軍。

進一步將時間拉長到 8 月來看，張致寧說明，國際資金明顯對東北亞情有獨鍾，南韓和台灣股市累計分別有 16 億美元和 10 億美元的買超金額，遠遠領先第三名印度以及第四名馬來西亞，反映著眼於現階段亞洲股市潛在資本利得成長空間上，資金又相對最看好台韓兩地股市後續走勢，因此先行進場布局卡位。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧解釋，第 4 季向來是全球主要消費旺季，受惠歐美感恩與耶誕節、中國新年等節慶需求，歷年從 9 月開學季起，亞股旺季效應鮮明，加上近日美國與墨西哥、加拿大間貿易協商出現進展，美國與主要貿易夥伴的摩擦也似有降溫跡象，隨消息面議題淡去，國際資金布局重新以基本面為依歸，亞洲資產自然重拾資金關愛目光。

張致寧表示，台股近期施展吸金大法，推升大盤指數再現強勁多頭走勢，主要受到外資回流台韓等東北亞股市推升，由於國際資金期待東北亞科技股未來表現，加上蘋果旗艦新機上市在即，吸引市場正面角度解讀，台灣可望同步受惠消費旺季題材和新機拉貨效應，隨著市場率先反應潛在龐大買氣，也帶動相關供應鏈類股表現跟著動起來。

張致寧認為，亞股除了經濟展望佳，還有股利率高之優勢，亦是吸引資金回補的利多，投資人若想參與亞洲市場經濟成長列車，不妨以高息股介入，一方面年化波動度較一般股票為低，一方面能同步參與亞洲成長；看好在亞洲景氣、獲利持續加溫，透過亞太收益策略，可謂參與亞洲成長，提高投資勝率的穩健選擇。