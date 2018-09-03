調查：多數投資人相信陸股未來1年能止跌回升 但不足以解套

J.P. Morgan 週一 (3 日) 公布的一項調查數據顯示，多數中國大陸投資人認為，雖然近期陸股備受打擊，但未來 12 個月仍可望見到上漲。

上海股市堪稱今年全球股市中的末段班，今年 6 月，指數由近期高點下跌 20%，達到進入熊市的定義，今年以來下跌幅度超過 15%，股票市值蒸發近 2.5 兆美元。主因在於投資人對中國經濟成長放緩的擔憂、當局去債務及去槓桿的做法，以及與美國貿易緊張加劇的影響等等。

相比之下，美國、印度及挪威等股市正處於歷史高檔，MSCI 全球指數在 2018 年仍上漲 2.1% 。

投資人大多認為 A 股未來 1 年會上漲 (圖表取自 CNBC)

J.P. Morgan 調查顯示，儘管今年夏天上海股市還在下跌，但在上海及北京約 200 名投資專業人士中，有 73% 的人表示，他們預計 A 股未來 12 個月為正回報。有 3 分之 1(33%) 的受訪者，預估漲幅可達到 5-15%。認為股市可以上漲超過 15% 的受訪者，共約 20%。

相較於今年的跌幅，這也代表多數人認為，A 股真正解套仍需要時間。

對於全球股市，受訪者認為未來 12 個月將繼續上漲的比例，合計共 67%，其中漲幅為 5-15% 的比例，高達 38%。認為可上漲超過 15% 的受訪者，僅占 8%。

J.P. 摩根資產管理公司投資專家 Eric Bian 認為，近期 A 股的下挫，讓一些優質公司的價格降至更有吸引力的估值。他表示，有些有些醫療保健和消費類股票，已是買入機會。

Bian 指出，在醫療保健領域中，看好藥店及生物技術；而在消費方面，與旅遊相關的企業更具吸引力。另外他也認為在自動化及軟體領域，有部分股票值得買入。