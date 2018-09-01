數億美元流入「危在旦夕」的新興市場 北上資金搶配A股

在全球貿易戰背景下，新興市場的貨幣危機引發了市場對其濃厚的看空情緒。不過，鑒於抄底及配置的需求仍存在，新興市場資產依然有資金流入。

來自理柏（Lipper）的數據顯示，截至 8 月 29 日止的一周內，新興市場共同基金資金流入 9.68 億美元，新興市場債券基金流入 2.5 億美元，為六周以來最多。

只不過，流入美股資產的資金規模遠超新興市場資產。伴隨著美股走高， 投資者向美國股票互惠基金及交易所買賣基金 (ETFs) 投入 20 億美元，為四周最多。

美銀美林的資金動向統計也顯示，儘管貨幣大幅貶值，但新興市場資產並沒有出現恐慌性的資金出逃現象。儘管新興市場債券創出了 2003 年以來的最低水平，但最近一周新興市場股市流入 4 億美元，債市流入 1 億美元。

儘管有人擔心債券市場的彈性，但美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 指出，流入投資級企業債的資金為 3 億美元，流入高收益企業債的資金為 4 億美元，這是過去幾個月企業債市場復甦的進一步證據。

新興市場仍有機會？

法國巴黎銀行 (BNP) 駐倫敦的新興市場固定收益主管 Bryan Carter 稱，本月新興市場債券下跌帶來了誘人的買入機會。美國公債上漲，意味著新興市場硬通貨債券的總體回報率波動較小。

儘管全球貿易戰和聯準會升息仍對新興市場構成挑戰，但 Bryan Carter 認為，與 2013 年相比，新興經濟體目前的狀況能使其更好地應對聯準會升息。

瑞信集團首席執行官 Tidjane Thiam 表示，雖然現在貿易局勢緊張，但基本面良好的經濟體依然是安全的，新興市場形勢相對可控。

UBS 新興市場股票策略全球主管 Geoffrey Dennis 在彭博電視接受採訪時表示，新興市場在經歷當前這輪動盪後，遠遠沒有到「投降」的水平。他建議不要過分炒作當前的危機環境。但他同時表示，現在還不會買入，因不是最好時機。

A 股獲凈買入

中國股市是新興市場資產中的一個亮點。

根據明晟公司此前公布的方案，在昨日收盤之後，236 隻 A 股個股在 MSCI 新興市場指數中的權重提升至 0.75% 正式生效。

當日借道滬深股通的海外資金，也就是所謂的北上資金，在尾盤時段凈買入 A 股力度勁增，日終凈買入額達 37.67 億元。

上海證券報解釋，這是由於部分跟蹤 MSCI 新興市場的被動型資金，在指數權重調整生效前最後一個交易日調倉所致。

報導引述 MSCI 亞太研究部主管謝征儐稱，很多被動型投資者為了將其資金跟蹤相關指數的誤差降到最低，他們通常需要在尾盤階段去做投資交易。這或許就解釋了緣何在指數權重調整生效前的最後一個交易日，滬深股通在尾盤出現凈買入驟增的情況。

此外，報導還引用市場人士的話稱，「根據指數調整的歷史經驗來看，被動型資金會在調整生效日附近進行調倉操作，8 月 31 日和 9 月 3 日對被動型資金來說都是比較合適的操作窗口。」

A 股 8 月慘澹收官。截止昨日收盤，滬指收報 2725.25 點，本周跌 0.15%，月線跌 5.25%。深成指收報 8465.47 點，月線跌 7.77%。創業板指收報 1435.20 點，月跌幅 8.07%。

『新聞來源／華爾街見聞』