美國加徵關稅生效 中國股市恢復交易 三大指數早盤走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-05 09:39

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中國股市周三（5 日）恢復交易，三大指數走低，滬指早盤跌近 0.2%，投資人緊盯美中貿易戰最新動向，美國總統川普周二表示，不急於跟中國國家主席習近平對話。

川普周二表示，他並不急於跟習近平對話，暗示美中關稅角力將持續一段時間。

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當被問及中國的報復性關稅時，川普在白宮說：「沒有關係。」

中國國務院關稅稅則委員會周二（4 日）表示，美國政府上周六宣布，以芬太尼等問題為由，對所有中國輸美商品加徵 10% 關稅，美方單邊加徵關稅的做法，嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，不僅無益於解決自身問題，也破壞中美正常經貿合作。

國務院關稅稅則委員會說，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自 2025 年 2 月 10 日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。有關事項如下：

一、對煤炭、液化天然氣加徵 15% 關稅。

二、對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵 10% 關稅。

三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

中國海關總署的數據顯示，2024 年中國從美國進口的液化天然氣為 415.84 萬噸，佔同期總量 5.4%，位居中國液化天然氣供應國第五位；進口金額為人民幣 171.80 億元，平均每噸約 4,131 元。

去年中國從美國進口的原油為 963.97 萬噸，佔總量 1.7%，位居中國原油進口來源國第 11 位；進口金額為人民幣 428.53 億元，平均每噸約 4,449 元。

中國商務部新聞發言人周二也宣布，中方為捍衛自身合法權益，已將美國徵稅措施告上 WTO 爭端解決機制。

美國對中國輸美商品加徵 10% 關稅的措施，已於美東時間周二零時 1 分（台北時間下午 1 時 1 分）生效。

美中貿易戰首次交鋒表明，習近平比川普第一任期期間採取了更加謹慎的態度。

據《彭博》報導，麥格理證券中國經濟部門主管胡偉俊（Larry Hu）表示，中國之所以受到約束，原因是美中之間存在巨大貿易不平衡，「中國的損失更大」。