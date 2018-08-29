A股慘跌但鋼鐵價格見真章 中國經濟其實沒那麼糟？

在中美貿易戰不斷升溫之下，投資者對中國經濟增長前景感到擔憂，A 股因此重挫。然而，鋼鐵價格走升反映經濟現狀，表明中國的經濟韌性，或許比外界預想中要強。

今年以來，上證指數已下跌 16%，29 日上午暫報 2770.76 點，而中國南華螺紋鋼期貨則上漲 22%，29 日上海期貨交易所暫報每噸人民幣 4208 元。

螺紋鋼期貨價格走勢

麥格理 (Macquarie) 大中華經濟主管 Larry Hu 指出，股市走勢顯示投資者對增長前景的情緒，而鋼鐵價格反映經濟的現況。

追蹤金屬市場的《Metal Miner》亦認同此觀點，投資者若要觀察中國經濟健康程度，應關注鋼鐵價格，而不是中國股市走勢，熱軋鋼、冷軋鋼和熱浸鍍鋅的價格皆仍在走升。

儘管中國正在從製造經濟緩慢轉型為消費經濟，鋼鐵產業仍被密切關注，鋼鐵在基礎建設以及汽車製造中至關重要，因此鋼鐵的供需，基本上是由經濟增長所推動，當建築鋼材的需求增加時，價格將走升。

Hu 認為中國股市下跌過頭，他並指出，之前 A 股和鋼鐵價格走勢背離情況，為發生在中國貨幣政策轉向寬鬆時，因寬鬆貨幣政策有助於提振股市。無論如何，Hu 認為投資者不必擔憂中國會出現停滯性通膨 (Stagflation) ，該情況為價格上漲但增長放緩。



中國工業巨擘寶武鋼鐵 27 日公佈的財報顯示，上半年公司獲利年增 62.2%，至人民幣 100.1 億人民幣 (約 14.7 億美元)。儘管該公司認為貿易戰將造成一定風險，但預期下半年鋼鐵產業將持續受益於中國經濟的穩定。

銅價

倫敦交易所的 3 個月期銅期貨，28 日上漲 0.3%，至每噸 6147 美元，自 8 月 15 日的低點攀升近 6%。

LME 銅期貨價格走勢

《Metal Miner》指出，銅價的短期下跌趨勢為受到市場情緒所影響，投資者擔憂未來經濟恐放緩使銅價走跌，而不是供需出現問題。事實上，市場正出現供不應求的情況，三大交易所在 6 月至 7 月期間，顯現庫存下滑的情況，上海期貨交易所的庫存下跌了 40%，中國對銅需求強勁，7 月進口量創歷史新高，因此，銅價可能在短期內再度復甦。