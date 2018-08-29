「央行的央行」警告：一場「完美風暴」即將侵襲全球經濟

自川普挑起貿易摩擦以來，市場對保護主義抑制全球經濟增長的擔憂日益加劇。

在上周末的傑克遜霍爾全球央行年會上，「央行的央行」國際清算銀行（BIS）總裁 Agustin Carstens 警告稱，更大的風險並不在於上升的關稅抹去了多少 GDP，而在於保護主義對全球化所造成的威脅日漸上升。

Carstens 認為，若全球化發生逆轉，或將導致價格上升、失業率提高、抑制增長。高額關稅還極有可能推高美國通膨，迫使聯準會升息，進而致使美元走高，並在此過程中對美國出口商和新興經濟體造成損害。

他還稱，由於投資者受驚和金融環境收緊，保護主義還具有擾亂金融市場，拖累企業資本支出的威脅。

這些真實的金融風險或將互相放大，創造出一場完美的風暴，並帶來更高的價格。

具體來看，以美元計價的債務高達數兆，一旦美元短缺，如此突出的數字很可能令國際貿易陷入危局。此外，貨幣戰爭的風險日漸上升，這些因素都是「風暴」的潛在催化劑。

非美國銀行提供了大量以美元計價的信用證，這些信用證又占了這一貿易融資來源的 80%。但由於非美國銀行依賴批發市場來獲取美元，信用證機制的脆弱性在 2008 年金融危機期間完全顯現。非美國銀行若出現美元短缺的情況，國際貿易就會慘遭削弱。

最重要的是，貿易衝突很可能升級成為貨幣戰爭。若貨幣戰爭爆發，各國或將禁止外國投資者進入本國金融市場，或是故意減少外國投資，將資本流動政治化。

此外，鑒於美國以外的非銀行機構借入了高達 11.5 兆的美元，我們必須注意到美國貨幣環境收緊所帶來的長期影響。

在 Carstens 看來，發達經濟體的政策制定者不應忽視日益增長的證據，即匯率突然貶值會減少新興經濟體的投資和經濟增長。考慮到經濟活動走弱將減少發達經濟體對出口的需求，上述現象實則對所有國家均有影響。

長遠來看，保護主義不會帶來好處，只會帶來痛苦——不僅是美國的痛苦，更是全球各國的痛苦。

在 BIS 發出警告的同時，聯準會主席鮑威爾和其他央行行長們卻都在很大程度上迴避了貿易摩擦加劇對美國經濟及貨幣政策所造成的影響，並暗示將逐步升息。

鮑威爾在年會上發表講話時就稱，美國經濟「強勁」，聯準會穩步升息是保障美國經濟復甦、就業儘可能強勁增長以及通膨處於掌控的最佳方式。

金融部落格 ZeroHedge 指出，就目前來看，高額關稅本身的影響以及土耳其等國家相應的匯率波動均沒有令美國經濟增長放緩，即美國經濟尚未受到保護主義的影響，因此聯準會無需作出回應。

在 Carstens 的演講之外，BIS 還公布了一篇題為「全球市場結構與保護主義的高額代價」的研究論文。文中預計，取消北美自由貿易協定（NAFTA）意味著加拿大 GDP 將損失 370 億美元，墨西哥將抹去 220 億美元，美國的損失則達到 400 億美元。北美地區的工資水平也將下降。

所幸，NAFTA 已經迎來「翻新」的希望。8 月 27 日周一，川普稱，美墨將簽署新貿易協議，並呼籲加拿大迅速加入美墨新協議，否則面臨被忽視的風險。墨西哥總統也稱非常希望加拿大成為美墨貿易協議的參與方。

加拿大外長 Freeland 隨後提前結束訪歐行程，美東周二下午在華盛頓會見美國談判代表萊特希澤，重新參與 NAFTA 談判。

墨西哥經濟部長 Guajardo 表示，墨西哥本周將參與 NAFTA 的三邊會談。美國商務部長羅斯也確認了舉辦三方談判，「我們邀請加拿大加入美墨貿易協議」，而美國財長姆努欽不排除達成美加雙邊協議的可能性。