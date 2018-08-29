對中國大陸而言 美墨貿易協定可能算是壞消息

根據 CNBC 分析報導，有專家說，儘管美國總統川普在與墨西哥的貿易協定上，獲得了一場政治勝利，但美國與中國大陸的貿易爭議，看來還會再拖延下去。

Credit Suisse 銀行投資長伍茲 (John Woods) 說：「墨西哥是美國重要的貿易夥伴，政治面而言，這項協定是川普的勝利。」

「但對中國而言，這未必是好消息，」伍茲週二告訴 CNBC 說。

他表示，根據世界兩個最大經濟體近來的貿易談判顯示，美國現在是要求中國致力於結構性改革，而非僅是降低雙方的貿易赤字。這讓問題迅速解決，變得不太可能。

「我懷疑川普暫時並無意與中國協商出解決方案，甚至可能直到 11 月期中選舉，」他說。

荷蘭 ING 銀行分析師在週二發布的報告中亦說：「對中國與亞洲而言，這項新的墨西哥協定並沒有解決問題。這項貿易協定只會讓美國對中國採取強硬立場。」

ING 銀行分析師寫道：「目前，美國政府與中國進行貿易談判，看不出有任何好處。中國必須在雙方的問題上，做出有意義的改變，如保謢智慧財產權及強迫技術轉移。」

他們指出，這意味美國對中國額外 2000 億美元商品提高關稅，可能於 9 月生效。中國亦可能採取同等報復，讓事情進一步惡化。