貿易戰害慘美國 工商團體預言未來：物價漲、銷售減、失業增

最新一輪美中貿易磋商，並無重大進展，且兩國互相加徵關稅措施，也如期執行，外界憂心，貿易緊張情勢將加劇；美國工商團體直言，貿易戰恐重創經濟，美國即將面臨「物價漲、銷售減、失業增」等情形。

繼 7 月對價值 340 億美元中國商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行互相對價值 160 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅的措施。

中國商務部批評，美方一意孤行，涉嫌違反世界貿易組織 (WTO) 規則，中方將向 WTO 提起訴訟。

根據 CNBC 報導，美國服裝鞋類協會主席兼執行長 Rick Helfenbein 表示，貿易戰恐對產業供應鏈造成破壞，影響業務發展；高額關稅使美國服裝、鞋類產業大受打擊，因為 41% 的服飾、72% 的鞋類，以及 84% 的相關配件，皆從中國進口。

Helfenbein 指出，未來會發生的事情，顯而易見，「商品漲價、銷售下滑、失業增加」，勢必重創經濟。

Helfenbein 預估，高關稅造成的影響，消費者在 6 到 9 個月內，就會「有感」。

Helfenbein 說，若美國總統川普打算，繼續對 2000 億美元中國進口商品加徵關稅，服裝、鞋類產業，將迎來另一波重擊，就像看著鐵達尼號航向冰山一樣。