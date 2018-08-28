沒在擔心貿易戰 風投專家：美、中科技公司仍值得投資

美中貿易磋商無重大進展，據傳美國政府打算於秋季發動攻勢，貿易爭端恐加劇；不過，風險投資專家認為，美中兩國在科技領域的高度競爭，使其科技公司更具投資價值。

最新一輪美中貿易談判，於上週四落幕，無重大進展，亦未安排下次磋商；繼 7 月互相對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互相對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

美國總統川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計 9 月初，就會宣布最終決定。

根據 CNBC 報導，市場憂心，美中貿易爭端加劇，恐衝擊全球經濟，但臉書早期投資人、美國風險投資專家 Jim Breyer 表示，即使貿易戰有越演越烈之勢，美中兩國的科技公司，仍值得投資。

Breyer 指出，美國和中國在科技領域，競爭極為激烈，人工智慧方面，尤其明顯。

至於衛生保健、潔淨能源等領域，Breyer 稱，中美採取技術合作，會比競爭更好。

Breyer 預估，「10 年後，全球市值前 20 大企業中，會有 18 家，是中國或美國的科技公司。」

Breyer 強調，投資人應了解，長遠來看，美國與中國的科技公司，有機會成為世界上最成功的企業，投資前景看俏。