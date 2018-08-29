谷歌回應川普炮轟 子彈短信撼動微信霸主地位？

財報速遞

· 搜房網中報：收入環比小幅回升 付費會員數量繼續減少

據華爾街見聞報導，搜房網發布 2018 年半年報。財報顯示，上半年營收 1.372 億美元，年增率減少 37.6%。凈虧損 7140 萬美元，non gaap 凈利潤 5760 萬美元。

近年來搜房網營收大幅下滑，主要原因是電子商務服務業務的縮水。 從營收構成來看，第二季分類資訊服務收入 3320 萬，年增率下降 21.7%，原因是付費會員數量繼續減少。營銷服務收入也繼續下降 28.3%，主要是由於房地產市場放緩以及政府收緊政策的持續影響。電子商務服務收入 170 萬，年增率下滑 92.4%，財報稱主要原因是轉型技術驅動的開放平台模式。網路金融服務上漲 121.8%，主要是多元化貸款平台產品需求增加的推動。

熱點新聞

· 蔚來汽車遞交美國 IPO 申請 預計融資 10 億美元

華爾街見聞報導，蔚來汽車遞交美國 IPO 申請，預計發行 1.6 億美國存托憑證（ADS），定價在 6.25 美元至 8.25 美元之間。該公司表示，騰訊將持有所有已發行的 B 類普通股，占總股本投票權的 21.5%。

· 谷歌回應川普炮轟：搜尋結果沒有政治偏向

華爾街見聞最新報導，川普在推特上指責谷歌篡改關於他的搜尋結果，隱藏正面消息，只顯示負面報導。對此，谷歌回應稱，不會將我們的結果偏向任何政治意識形態。我們不斷努力改進谷歌搜尋，我們從不對搜尋結果進行排名以操縱政治情緒。

· 谷歌無人駕駛汽車被曝麻煩不斷 轉彎並道都有問題

網易科技 8 月 29 日消息，據 Jalopnik 報導，谷歌無人駕駛汽車姊妹公司 Waymo 正在美國亞利桑那州推出試點項目，但多位匿名消息人士向付費科技媒體 The Information 爆料稱，該公司改裝的無人駕駛汽車——克萊斯勒 Pacificas 在執行基本駕駛和道路導航功能方面麻煩不斷。

· Facebook 承諾 2020 年前 100% 使用可再生能源

新浪科技報導，北京時間 8 月 28 日晚間消息，Facebook 周二在公司網站上宣布，將大幅削減溫室氣體的排放量。在 2020 年底前，Facebook 在全球的營運將 100% 使用可再生能源。該承諾意味著，在谷歌和蘋果公司之後，又一家大型科技公司將 100% 使用可再生能源。谷歌在去年實現了 100% 使用可再生能源的目標，而蘋果公司也在今年 4 月實現該目標。

投研觀點

· 上線 7 天 1.5 億融資到位 子彈短信能否撼動微信霸主地位？

據全天候科技撰文稱，羅永浩投資的子彈短信近日迅速躥紅，一度攀居 App Store 的免費總榜第一名，大有挑戰微信之勢。不過興業蔣佳霖認為，子彈短信雖然改進了微信的一些痛點，提高了聊天效率，更有利於上班人群使用，但它並沒有出現「類朋友圈」這樣的功能，缺少圍繞職場相關場景的傳播裂變，難以形成圍繞工作場景的泛社交關係圈，挑戰微信的霸主地位機會渺茫。他也提出，子彈短信的下一步應該更多針對細分場景打磨，激發用戶社交和分享的慾望，否則，子彈短信很可能是曇花一現。

· 盜版侵權屢禁不止 拼多多陷入與出版業車輪大戰

證券時報發文，從出版人路金波、作家鄭淵潔，到人民文學出版社、四川人民出版社，上市剛剛月余的拼多多因為盜版侵權問題，一次又一次被出版業公開指責並舉報。根據拼多多招股書顯示，拼多多 2017 年平均客單價僅為 32.8 元，2018 年上半年的客單價為 38.9 元。相比之下阿里在 2017 年客單價為 251 元，京東 2017 年第二季客單價則接近 400 元。

· 大摩：爭奪零售市場，沃爾瑪比亞馬遜有優勢

智通財經獲悉，由西米恩 · 古特曼領導的摩根士丹利分析師團隊估計，2017 年不包括汽車和零部件經銷商的零售總額為 3.9 兆美元，到 2021 年可能會達到 4.3 兆美元。而在爭奪這一零售市場的過程中，沃爾瑪比亞馬遜更有優勢。分析師們表示，「沃爾瑪主導着低收入消費者，他們占了總潛在消費的 30% 左右，而亞馬遜主導着高端消費者，占總消費的 50%。沃爾瑪的擴張機會可能比亞馬遜的要大得多。」

· 智慧零售激活實體經濟 蘇寧成為驅動零售變革重要力量

據東南網發文稱，從蘇寧智慧零售落地化成果可以看出，打造智慧供應鏈體系的關鍵在物流。目前，蘇寧已經推出了眾多黑科技智能終端產品，實現了與場景的深度融合。比如無人車「卧龍一號」針對一小時生活服務圈的蘇寧小店，而無人機則是覆蓋偏遠鄉村, 解決農村電商的最後一公里難題。可以說，蘇寧在物流領域的黑科技創新是基於智慧零售的深度服務需求, 以多場景、高科技創新產品形態，由此來深耕零售服務本質，重塑人貨場關係，進而變革中國零售商業。

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