這位美國基金經理：別盯着美國的FAANG了 看看中國的BAIT吧

就在前不久，美股喜提了歷史上最長牛市記錄。

科技股在上半年的卓著表現疊加一大波庫藏股浪潮同時助力美股走上巔峰。

著名投資機構 Bastiat Capital 的創始人兼首席基金經理 Albert Meyer 先生卻提出，即便亮眼如 FAANG，他手上也沒有一張股票來自他們，反而十分中意中國龍頭科技股，並稱他們為了「BAIT」。

截至 7 月底，他執掌的 Bastiat Capital 在過去五年中凈收入增長了 78.3％，成功跑贏了標普 500 指數 67% 的增幅。值得注意的是，他的表現同樣優於前三年。

公司千變萬化 Meyer 如何選擇？

想賺錢，就要學會跟着錢走。這是 Meyer 的處事之道。

會計師出身的 Meyer 在選擇投資標的時非常看重財務指標。他認為，良好的財務技術分析能夠幫助對目標公司進行深度研究。這一點，與巴菲特如出一轍。

Meyer 很喜歡研究不同公司高管們的薪酬績效制度，並直言：「薪酬文化彰顯着董事會的理念和對股東的管理哲學」。甚至於，他用「公司期權過剩與否」來衡量公司是否值得投。

這個「技巧」既快捷又高效。如果公司沒有過多的股票儲備，勢必要用寶貴的現金流庫藏股以抵消這些期權的稀釋。顯然，這將直接減少股東或進行再投資的現金流。

相比之下，Meyer 更喜歡以現金的形式支付高管薪酬，或至少以現金加限制性股票的模式而非期權。

例如，此前在面臨選擇投資萬事達卡還是維薩卡時，他最終更傾向萬事達，就是因為萬事達的高管薪酬更為合理適中且沒有過剩的期權。同理，他鐘情波克夏海瑟威也是因為他們以現金支付高管薪酬。

這些，都使股東的權益沒有被稀釋，公司的控制權得到了保障。

另外一點也同樣值得關注，在選擇公司時，他們更傾向於選擇那些內部所有權更大的公司。

很簡單，如果內部人員擁有更多的權利，他們也會因作為公司主要股東而賣命工作。尤其當內部所有權超過 10％時，Meyer 會對此更感興趣。

第三，凈收益是投資新公司時無法忽視的重要財務指標。

Meyer 沒有採用華爾街的賣方研究報告，而是自己構建了一個五年盈利模型，並將其用作記分卡來跟蹤季度收益報告。

他表示，當凈收入比現金流量大很多時，公司可能會使用很多會計噱頭來支撐報告的收入，這其中不匹配的原因可以揭示公司很多的資訊，必須要仔細研讀其中的差別。例如，高企的攤銷費用表明公司在進行大量收購。不僅如此，也必須將公司的盈利能力指標（如資產回報率）與同行進行比較，如果該公司的盈利能力較低，則表明該公司為此次收購支付的費用過高。

「BAIT」C 位出道 Meyer 為何選中他們？

在上述 Meyer 的投資邏輯中，很明顯的看出了作為會計師出身的他對公司財務指標有多麼重視。要想摘得最美好的果實，必須打好財務基本功。

而反觀當下，他並沒有持有 FAANG 公司中的任何一家股票，卻唯獨選擇了中國「等價物」。

從外部來看，全球貿易摩擦的危機仍未消退，人民幣略微疲軟，市場對這場對戰到底會持續多久仍沒有定論，甚至於，在這樣的宏觀大背景下，BAIT 的市值已經蒸發合計近 2 兆元，但這並沒有削弱 Meyer 對中國科技股龍頭的熱忱。

任何一個行業，一個市場，都是先來的有肉吃，後來的湯都沒得喝。Meyer 的鐘情更像是在抄底，用愈演愈烈的貿易摩擦衝突對中國科技股股價的影響來積極建倉，逢低買入。

而更重要的在於，從長期來看，中國的科技股與美股的「巨無霸」們相比已然毫不遜色。

「他們是 FAANG 的模仿者，但他們卻做得非常好，賺了很多錢」， Meyer 說道。

其更認為，谷歌對百度的威脅並不是那麼大，即便它重新進軍了中國市場，但是適應本土化行情還需多時。

從利潤層面看，根據最新發布的第二季財報顯示，百度營運利潤率和凈利潤率已有很大改善，尤其較 2017 年第第一季的最低谷已大幅回升。在闊別已久的中國舞台上，既要與監管層的標準達成一致，又要去新建或者「盤活」老客戶，可能對於谷歌來說，萬里長征也才剛剛開始。

BAT 營收對比圖

（圖片來源：雷帝網）

此外，騰訊、阿里巴巴的營收一直保持穩定增長態勢，2 年時間營收均實現了翻倍。騰訊在三者當中的利潤則是最高。

根據最新一季財報顯示，阿里巴巴第第二季營收較上第一季的 619 億元增長 31%，較上年同期的 501.8 億元增長 61%。

而愛奇藝 2018 年第第二季總收入為 62 億元人民幣（約合 9.325 億美元），年增率增長 51%，高於市場預期。得益於豐富的內容儲備和一批爆款自製內容的上線，會員業務和廣告業務在本季度雙雙取得大幅增長，會員數更創下新高。

與此同時，愛奇藝董事長龔宇更展望了 2018 年第第三季的業績：預計總收入介於 67 億元人民幣（ 9.853 億美元）和 69.8 億元人民幣 （10.3 億美元）之間，年增率增長在 43% 和 49％之間。

而更為關鍵的是，除了 BAIT，中國的其他科技股依然勢頭正猛。今日頭條正進行 750 億美元估值的私募融資，市場給予了熱烈的反饋，富達等知名長線基金也將參與本輪融資。公司估值向好，很大程度在於其旗下各項業務都在蓬勃發展。此前公司公布抖音的全球月活用戶一度達到 5 億人次，而該明星產品也將在很大程度上挑梁實現公司 500 億的廣告收入。

鑒於中國科技股的迅猛發展態勢和整體良好的預期，Meyer 甚至一度表明，如果你錯過了 FAANGs，那麼可能是時候買入 BAIT 股票了。