亞洲最大私有化破滅 中國肯德基拒絕併購 美股漲

據了解，餐飲業品牌肯德基及必勝客母公司的中國分拆集團，百勝中國 (YUMC-US) 拒絕了一家投資者財團的併購要約，而這些投資者對百勝的估值水位超過 170 億美元。

在《華爾街日報》公布消息後，百勝股價週二 (28 日) 上漲，收盤價漲 3.60% 來到 37.17 美元，爾後盤後又漲 1.16%。

百勝中國股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

最近幾個月由投資公司 Hillhouse Capital 帶領的一個集團提出以每股 46 美元的價格將百勝中國私有化，比上個月有關報價浮出水面的股票溢價高出 42%，但目前仍高於股價。該人士補充，該報價尚未公布於大眾，就被百勝董事事會這幾週拒絕了。

根據數據提供商 Dealogic 的數據，如果達成協議，它將成為亞洲有史以來規模最大的私有企業。

該股在今年 1 月創下 48.18 美元的收盤高位，之後在 7 月底跌至 32.30 美元。在該公司報告其部分餐廳的銷售疲乏後，它們在 8 月份保持在 30 美元左右的範圍內。

百勝中國在中國授權肯德基、必勝客和塔可鐘品牌，並在 1200 多個中國城市經營著近 8200 家餐廳。該公司於 2016 年從 Yum Brands (YUM-US) 分拆出來，並將自己描述為中國最大的餐飲公司，擁有多達 46 萬名員工。

Yum 週二股價未受影響，股價上漲 1.03% 來到 85.37 美元。

百勝是 1987 年在天安門廣場附近開設肯德基時，第一家進入中國的西方主要快餐公司。幾十年來，中國是百勝集團全球投資組合的搖錢樹，但後來因使用增長荷爾蒙及過期肉而陷入供應鏈問題，同時也遭遇了禽流感疫情的影響。這些麻煩導致公司重新考慮其對中國業務的所有權，並促使激進投資者推動分離。

最近，由於競爭對手送貨服務的激烈競爭，該公司中國的業務的披薩的需求一直下降。與第 1 季度相比，百勝中國同店銷售額在第 2 季度下降了 1%。肯德基的同店銷售額持平，但必勝客同店銷售額下降 4%。

私募股權公司發現加盟餐廳具有吸引力，因為所有者以加盟使用費的形式獲得了固定的銷售額，這提供了相對穩定的現金流。加盟商承擔著改善資本和承受與商品和勞動力成本相關的負擔。

Hillhouse 為一名對中國市場積極的私募基金，該公司去年領導了一個財團以約 70 億美元的交易收購了一家在香港證券交易所上市的百麗 Belle 國際鞋業。