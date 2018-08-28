比預期低30% 特斯拉第三季Model 3產量恐大失所望

繼私有化鬧劇之後，特斯拉下一個讓人揪心的問題可能就是「平民神車」Model 3 產量遠遜預期。

今年 7 月特斯拉在股東信中表示，預計在 8 月底每周生產 6000 輛 Model 3。而據 Electrek 新近報導，作為 8 月最後一周，如果本周產量要達到 6000 輛，特斯拉就要在當前每周產量的基礎上增長 30% 以上。

Electrek 報導稱，可靠消息源透露，截至上周，特斯拉今年第第三季生產汽車超過 4.7 萬輛，但 Model 3 產量還略低於 3 萬輛。

若上述消息無誤，以此速度估算，特斯拉第三季全季產量有望突破 7 萬輛，創公司最高單季生產記錄。但 Model 3 的產量將低於特斯拉自己定下的當季目標 5 萬到 5.5 萬輛，除非 9 月平均每周產量都超過 5000 輛，否則無法逆轉遜於預期的勢頭。

而上述報導稱，第第三季 Model 3 的產量仍然波動很大，七天累計產量在 3500 到 4900 輛之間。一周最高產量也不超過 5000 輛。照此看來，特斯拉 9 月猛趕 Model 3 的產量缺口任務艱巨。

即使看好全季特斯拉產量，Electrek 的主編 Fred Lambert 也對 Model 3 生產感到懷疑，稱不可能實現 8 月最後一周產 6000 輛，但又說，特斯拉以前攻克過比這更大的難關。

金融部落格 Zerohedge 認為，Model 3 產量顯然不及公司預期指引，但還不清楚是否源於生產達到至少理論上可以解決的瓶頸。而更大的風險是，在此之後，特斯拉是否要應對 Model 3 需求崩盤。如果特斯拉「魔力」最終消亡，馬斯克就無計可施了。

上周六，特斯拉董事會公布，放棄私有化計劃。自本月 7 日馬斯克透露有私有化打算以來，該計劃僅存活了 17 天。本周一，特斯拉美股盤前跌超 4.5%，早盤一度跌超 4%，後跌幅收窄，最終收跌 1.1%，收報 319.27 美元。

長期看好特斯拉的 Baird 分析師 Ben Kallo 認為，中期內，市場的焦點會轉移到基本面上。這可能是市場低估的一個層面。由於預期特斯拉第三季出貨量和財報業績會走高，Baird 維持對特斯拉的買入評級。

而如果 Electrek 消息屬實，至少從 Model 3 生產上看，特斯拉第三季的成績還不見得都是好消息。