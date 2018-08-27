特斯拉放棄私有化 盤前股價跌逾2.6%

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前表示，特斯拉將繼續維持上市公司身分；此說法，等同宣布放棄私有化，受該消息影響，今 (27) 日美股盤前，特斯拉股價跌逾 2.6%。

台北時間週一晚間 8 點 38 分，CNBC 數據顯示，特斯拉股價下跌 2.61%，至 314.40 美元。

特斯拉盤前股價下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

上週，馬斯克於公司部落格寫道，他和董事會成員會面時稱，「維持上市狀態，對特斯拉比較好」，董事們亦認同其意見。

8 月 7 日，馬斯克在推特宣稱，他希望以每股 420 美元的價格，將特斯拉私有化，且資金已到位，當時股價一度大漲。

但在資金來源遲遲無法獲得保證的情況下，私有化一事的可行性，也大打折扣；為此，摩根大通 (J.P. Morgan) 將特斯拉目標價由 308 美元，下調至 195 美元。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 強調，「我們相信，特斯拉私有化資金來源尚未確定，亦無正式提案」；他也重申對特斯拉「減持」的評級。

與 8 月 7 日最高價相比，特斯拉股價已下跌近 15%。

根據路透社報導，RBC Capital Markets 分析師 Joseph Spak 在報告中寫道，對特斯拉來說，馬斯克當然很重要，但公司當前處境，比過去任何時候，都要艱困。

Spak 強調，在此情況下，能夠協助特斯拉，從「創意面轉向執行面，且具企業經營背景的人才」，顯得格外重要。