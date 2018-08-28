科恩的律師突然改口！上周「實力」引燃川普被彈劾可能性

上周「通俄門」調查進入關鍵階段，兩位「身邊人」的落馬令美國總統川普被彈劾風險驟升。

一方面，特別檢察官穆勒團隊繼續給川普前競選經理馬納福特施壓，被控 8 項刑事罪名均成立；川普心腹、前任私人律師科恩（Michael Cohen）主動認罪，甚至可能配合穆勒調查。

公眾燃起這一預期，與科恩的律師兼發言人 Lanny Davis 大肆接受媒體採訪，宣稱科恩「有穆勒感興趣的資訊分享」不無關係。被川普稱為「假新聞」的 CNN 曾在 7 月稱，科恩能證明川普批准了 2016 年 6 月其子與俄羅斯律師見面，說明川普對俄羅斯干擾美國大選事先知情。

沒想到 Davis 在上周末接受媒體採訪時突然改口，聲稱他並不能確定科恩一定能證實川普對「通俄門」事先知情。他在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，川普事先知情「有可能是真的，但我個人不能證實真偽」。他認為，自己上周「應該表達得更清楚，我為自己的錯誤感到後悔」。

報導提到，Davis 還撤回了科恩認罪後他廣為傳播的一個言論，即川普事先知情俄羅斯駭客入侵民主黨總部郵件系統。由於他在上周多個公開採訪中提到很多次這個話題，炫耀其客戶（科恩）對穆勒的潛在價值，令不少人都認為他公開聲明證據是確鑿的。

科恩上周三就開始悄悄改變說法，不過公眾沒有給予過多關注。他當時接受美國公共電視網 PBS 採訪時表示：

「我相信科恩有一手資料令穆勒感興趣，可以表明（suggest）——但我不確定能證明（prove）川普事先知道俄羅斯政府的非法駭客行為，用計算機犯罪來破壞競爭對手希拉里。」

上周末接受採訪時，Davis 除了表示自己對看似「斬釘截鐵」的聲明「無法確定」，還辯解稱，自己被灌輸了一個直覺感知，認為可能有一些事情是穆勒感興趣的。科恩的首席辯護律師 Guy Petrillo 一直未回復媒體質詢。

美國主流媒體非常關注科恩究竟是否能證明川普事先知情「通俄門」。了解科恩在參議院和眾議院情報委員會聽證的人士透露，科恩從未說過任何資訊，暗示川普事先知情其子與俄羅斯律師會面。《華盛頓郵報》稱，7 月 Davis 以「匿名人士」的身份爆料稱，川普知道兒子要參加會面搞到希拉里的黑料，這一點是科恩能證實的，但其子沒有提到「俄羅斯」幾個字。

按照慣例，川普在社交媒體上對 Davis 反水一事大加嘲諷，順便又抨擊了一通「假媒體」。金融部落格 Zerohedge 還發現，曾有泄密資料稱，Davis 與希拉里是多年密友，他曾對希拉里的競選經理 John Podesta 表示：「我發誓不會向任何人透露我也介入了。」

在線押注網站 PredictIt 顯示，對川普在首輪任期內被彈劾的機率上周攀升，周末逐漸下降。周一美國金融市場走勢推動因素是美墨就 Nafta 重談達成協議，以及對聯準會升息政策的解讀，並未顯著受到「通俄門」影響。

雖然川普警告稱，若他遭到彈劾，市場將會崩潰，因為這將危及他繼續為美國創造就業的計劃。 但沃頓商學院教授 Jeremy Siegel 曾表示，如果川普下台，道指將上漲千點：「必須記住，川普上台以來美股市場的強勁表現不是基於川普個人的政策議程，而是共和黨的議程。」

瑞銀 UBS 駐紐交所交易大廳主管 Art Cashin 周一也對財經媒體 CNBC 稱，就算川普被彈劾下台，人們預計副總統彭斯會接棒親商業立場，不會過分撼動市場。總體來看，分析師普遍認為，近期美股的優異表現與低利率、美元走強、企業利潤的改善有關。而川普的減稅和放鬆監管等政策也在很大程度上提振了企業利潤。

被彈劾的危機感加深，或令川普愈發感激不離不棄的選民，堅定執行「美國優先」的對內對外政策。機構也認為，陷入困境的川普可能會讓新興市場幫他買單：

事實上，上任以來每一次在國內遭遇挫折，川普就會就目光轉向海外。近幾個月隨著「通俄門」調查的深入，白宮對外的制裁名單也在加長，從委內瑞拉到土耳其。川普更是在社交媒體上介入南非種族問題相關的南非土地改革辯論，稱已要求美國國務卿蓬佩奧「仔細研究南非土地和農場的沒收和徵用問題」，引發市場對美國可能經濟制裁南非的擔憂，導致南非蘭特重挫 2%。