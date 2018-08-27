鮑爾似乎暗示12月升息無望？美元上週小幅轉弱

因匯市交易商正廣泛地對政治風險做出反應，同時美國經濟表現強勁、且聯準會 (Fed) 對經濟前景的正面態度，也使美元近期兌一籃子主要貨幣上漲，但在 Fed 主席於全球央行年會傑克森霍爾發表演講後，美元已出現小幅轉弱。.

上週，9 月美元指數下跌 0.918 或 0.96%，以 95.063 點作收。

看好美國利率前景，幫助擴大了美國政府債券與日本政府債券之間的利差，使得美元成為更具吸引力的投資。

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美國總統川普在 8 月 20 日，已 1 個月內第 2 次批評聯準會 (Fed) 的升息政策。他提到，對自己親自任命的聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 升息感到不滿，因為在與他國交涉中，美國政府其實需要獲得 Fed 的更多支持。

上週五 (24 日) 美聯準會主席鮑爾發表重要講話後，美元開始下跌。鮑爾表示，由於央行希望平衡經濟增長和抑制高昂的資產價格，他預計升息步伐將更緩慢而穩定。市場對此看法認為，美聯準會應不會於 12 月再次升息。

宏觀經濟方面，核心資本商品訂單上個月上漲 0.4%，年增率增長 7.2%。

歐元兌美元匯率在本週末繼續上漲，以 1.1621 作收，也是自 8 月 2 日以來的最高結算價，此反彈是由於美元受到川普言論影響後走低。

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與此同時，貿易戰繼續開展。儘管在華盛頓進行了談判，但美中之間沒有達成協議，而實現了新一輪的關稅戰。

本週德國將發布 IFO 調查，預計將比 7 月份數據優。美國將發布一些次要的區域活動指數。