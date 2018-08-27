阻貶再出招 人行重啟逆週期因子 人民幣中間價今大漲202點

中國人民銀行上周五晚間公告，人民幣兌美元中間價報價重啟「逆週期因子」，是中國自 8 月以來第三次出手穩定匯率。今 (27) 日人民幣中間價大幅上調 202 點，報 6.8050。

對此人行解釋，近期受美元指數走強和貿易摩擦等因素影響，外匯市場出現一些順週期行為（人民幣貶值）。基於自身對市場情況的判斷，8 月以來人民幣對美元匯率中間價報價行陸續主動調整了「逆週期係數」，以適度對沖貶值方向的順週期情緒。

消息公布後，上週五離岸人民幣一度收復 6.8 心理關卡，高達漲幅 1.37%，最高來到 6.7991。今日一早離岸人民幣最高來到 6.7776，漲逾 200 點。今日人行公布人民幣兌美元中間價報 6.8508，上一交易日中間價 6.8710。上一交易日官方收盤價報 6.8789，上一交易日夜盤收盤報 6.8050。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

調整後的人民幣中間價公式為：收盤價 + 一籃子貨幣匯率變化 + 逆週期因子。以歷史經驗來看，逆週期因子市人行調節人民幣匯率的重要工具，2015 年 8 月 11 日會匯後，人民幣出現快速貶值，到了 2017 年貶值幅度高達 12%。人行隨後在 2017 年 5 月引入逆週期因子，讓人民幣止跌回升。之後隨著人民幣升值，人行在今年 1 月份把逆週期因子調整為中性。

《證券日報》報導，交通銀行金融研究中心首席金融分析師鄂永健指出，這回人行重啟逆週期因子，主要是要對沖市場順週期行為，引導市場預期，打擊套利資金，進而緩解貶值壓力，避免市場匯率過度偏離基本面。預計接下來市場週期將有所改變，短期內人民幣匯率可望擺脫連續貶值格局，呈現雙向波動。短期內雖然依舊有貶值壓力，但有了逆周期調節，大幅貶值可能性不大。

從今年人民幣走勢來看，6 月中之後對美元貶值速度加快，由先前的外部因素誘發到變成市場情緒與中國經濟成長趨緩預期，導致人民幣匯率貶值速度加快。

中國銀行國際金融研究所研究員王有鑫表示，9 月前後是人民幣貶值壓力最大的月份，此時重啟逆週期調節因子恰逢其時。人行這次也藉機是放兩點信號，第一是確定風險底線，暗示目前匯率水準已經接近短期均衡匯率，顯示監管機構不希望匯率再大幅貶值；二是對外展現人行穩定匯率的信心和決心，若情勢惡化不排除再動用其他手段穩定匯率。