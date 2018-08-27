人民幣逆週期重啟 市場預期短期波幅不會擴大 航空股大漲慶賀

中國人民銀行 (PBoC) 宣布人民幣兌美元中間價報價行重啟逆週期因子，不過業內人士認為，儘管近期人民幣彈性上升，但預計人民幣短期雙邊波動幅度不會擴大。

外電報導，人行之所以再度祭出逆週期因子，主要是擔心企業和個人會急著把資金移到海外，加上美國政府懷疑中國希望透過人民幣貶值刺激出口，再度指責中國操縱人民幣匯率。康乃爾大學經濟學家 Eswar Prasad 指出，中國政府這麼做一來是要降低資金外流風險，二來也藉機緩和來自美方的批評。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰預期，人民幣短期內雙邊波動幅度不會大幅擴大。他指出，目前人民上升彈性幅度已經相對足夠，已引發投資人對避險工具的興趣，但市場波動太高的話，反而會影響到投資人信心，進而影響到整個市場。

在人行最新動作後，市場機構預計今年內人民幣「破 7」機率不大，有銀行外匯交易主管表示，目前對人民幣看平，主要是過去幾周內做空人民幣的資金已經被清理，這個時間點也不需要貿然行事。

接下來關鍵的在於，人行可能在 9 月降準，預計這項動作將給人民幣產生小幅壓力，但估計拋售壓力會比 6 月份小的很多，做空人民幣情緒不強。

渣打全球宏觀策略主管羅伯遜指出，近期鴿派的聯準會會議紀要和鮑爾演講，加上出現復甦跡象的歐元，可能會為新興市場貨幣的初步反彈奠定基礎，預計泰銖、韓元、印尼盾等可能率先反彈，美元 / 離岸人民幣也面臨重要技術頂部，顯示人民幣可能會走升。

有交易員指出，逆週期因子早在兩周前就已經啟用，先前離岸人民幣的預期已經漸趨穩定，離岸人民幣與在岸人民幣過去一周皆為價格倒掛。興業研究指出，離岸人民幣和在岸人民幣倒掛的主要原因在於離岸人民幣流動性收緊，空頭成本提高，雖帶動在岸人民幣上升，但離岸人民幣上升幅度更高。

今日一早離岸人民幣最高來到 6.7776，漲逾 200 點。今日人行公布人民幣兌美元中間價報 6.8508，上一交易日中間價 6.8710。受到人民幣強勢拉升消息影響，今日中國航空股大漲，其中中國國航 (601111-CN) 早盤一度大漲逾 5%，南方航空 (600029-CN) 漲幅超過 4%。