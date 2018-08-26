強勢美元讓老美充實銀彈

川普透過減稅引導資金回流美元部位，美國經濟強勁成長和美股創新高，造就美元指數的漲勢；美元強勢下，使美國在貿易戰中取得優勢地位。

【文／魏聖峰】

美元強勢對美國經濟好？還是弱勢美元對美國經濟好？這是沒有一定的公式可循，完全要看當時美國經濟的表現而定。上季美國ＧＤＰ年增率高達四．一％創下二○一四年第二季以來的單季最佳表現。以當前的經濟情況，強勢美元對美國經濟比較有利，更是美國打貿易戰的最佳本錢。

一九九○年代以後的歷任美國總統都一直強調強勢美元符合美國的利益，直到今年初美國財長梅努欽（Steven Munchin）不介意「弱美元」的言論，引發市場的軒然大波，隔天川普、梅努欽紛紛出面消毒，這是有史以來美國高官支持美元貶值的論調。一九九○年代美國經濟強勢，強勢美元有利當時美國科技股發展。如果讀者還有印象，一九九七年亞洲金融風暴和隔年的俄羅斯盧布風暴，引發美國長期資本投資公司（ＬＴＣＭ）破產，當時聯準會主席葛林斯班在一九九八年下半年連續降息三次，擴大美國的消費能力和經濟成長動能，不但挽救當時的美國經濟，也化解亞洲金融風暴對亞洲經濟的問題。這個階段，強勢美元是無庸置疑的。

美元影響全球經濟很大

二○○二年以後，以「金磚四國」為首的新興市場經濟崛起，當時的美元指數從一二○點起跌，跌到○八年三月的七○．六九八點的歷史新低。後來發生金融海嘯，聯準會不但把利率降到接近零利率水準，還率先實施ＱＥ政策，這段期間美元指數大部分的時間都在八○點上下震盪。就算是美元指數在歷史低檔附近擺盪，當時的美國總統歐巴馬還是把強勢美元掛在嘴巴上。

一四年下半年當時的美國經濟表現比歐元區、英國和日本好，此時的美元指數終於站上九○點，一五年十二月聯準會首度宣布升息，美元指數逐步轉強，川普選上美國總統時強調「美國優先」的政策，又讓美元指數反彈到一○三點。即使去年美元指數從年初跌到今年第一季才止跌，隨著美國海外企業利用這次減稅特赦機會把資金從海外市場回流美元部位後，美元指數轉強，造成新興市場貨幣的貶值壓力。

以「事後諸葛」的角度來看，今年一月下旬美國財長努欽那席不介意弱美元的說法，剛好讓美元指數確立底部型態。在第二季美國ＧＤＰ發布後，川普接受美國媒體訪問時，再度強調強勢美元有利當前美國經濟，也是他執政成功的證明。推敲川普強勢美元說的經濟情勢，除了當前美國經濟創下一四年第二季以後的最佳表現外，若美元強勢可以降低美國進口商品價格，減少輸入型通膨風險。

今年國際油價表現強勢，高油價的壓力籠罩全球經濟，至少西德州原油維持在每桶六五美元上下，這也是一四年下半年以來的高檔。油價上漲會帶動物價走揚，這在美國也是如此，此時有強勢美元撐著，至少不會造成美國進口物價上漲，讓美國經濟維持溫和通膨的現象。以三～七月間美國通膨數據來看，整體ＣＰＩ指數年增率已經在六、七月間上揚到二．九％，扣除食物和能源以外的核心ＣＰＩ指數年增率則上揚到二．四％。七月份核心ＣＰＩ指數是○八年十二月以來的高點。美國的ＣＰＩ年增率已上揚，我們臆測九月份聯準會升息的機率應該沒有太大的懸念，並會在十二月份再升息一碼。

來源：《先探投資週刊》 2001 期

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