美中兩大央行祭出「組合拳」 美元遭拋售

8 月 24 日周五，中國人民銀行和聯準會對美元進行了「兩連擊」，引發了近段時間以來最大的美元拋售潮，市場人士也開始擔憂美元會否繼續走弱。

周五，離岸人民幣兌美元一度收復 6.80 心理關口，為 7 月 31 日以來盤中首次，漲幅達 1.37%，也創下 2016 年 1 月以來最大盤中漲幅，最高觸及 6.7991。北京時間 8 月 25 日 04:59，離岸人民幣兌美元報 6.8055，較日低 6.8955 上漲 900 點。

上周五，人民央行宣布，在計算人民幣每日參考匯率時，各銀行將恢復使用「逆周期」因素，以抑制推動人民幣匯率走低的市場力量的影響。

中國外匯交易中心表示：

基於自身對市場情況的判斷，8 月份以來人民幣對美元匯率中間價報價行陸續主動調整了「逆周期係數」，以適度對沖貶值方向的順周期情緒。截至發稿時，絕大多數中間價報價行已經對「逆周期係數」進行了調整，預計未來「逆周期因子」會對人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定發揮積極作用。

幾個小時後，聯準會主席鮑威爾在全球央行年會的講話中「神助攻」，他表示最近美國通膨率接近 2%，但又表示聯準會沒有看到通膨加速超過 2% 的明顯信號，看來經濟過熱風險沒有提高。

中國重啟逆周期因子和鮑威爾對價格上漲壓力的溫和表態，使美元周五時出現下跌。

彭博社援引 Jefferies Group LLC 董事總經理 Brad Bechtel 的觀點稱，中國央行為美元兌人民幣匯率注入穩定的舉措將在整個新興市場貨幣中引起反響，從而進一步放緩美元的漲幅。他表示，這為整個亞洲新興市場體系提供了穩定性，有助於遏制美元的上漲或至少使其停滯不前。

去年 5 月，人民銀行曾為了適度對沖市場情緒的順周期波動，緩解外匯市場可能存在的「羊群效應」，在基於市場化的原則上，將人民幣對美元匯率中間價報價模型由原來的「收盤價 + 一籃子貨幣匯率變化」調整為「收盤價 + 一籃子貨幣匯率變化 + 逆周期因子」。

官方認為，引入「逆周期因子」有效緩解了市場的順周期行為，穩定了市場預期。人民幣匯率中間價引入逆周期因子後，導致美元在去年剩餘時間內下跌 3.5%。

中信證券固收首席分析師明明認為，開啟或關閉逆周期因子，加強對中間價報價的掌控力，從而傳遞央行對人民幣的態度，有效管理匯率預期。逆周期因子能較好地弱化外匯市場的羊群效應，有效反映供需。

『新聞來源／華爾街見聞』