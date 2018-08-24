摩根士丹利警告：當新興市場股市「倒下」 下一個就會是美國股市

每當美國股市呈現出氣勢如虹的上漲態勢之時，總有聲音跳出來提醒投資者不要被沖昏頭腦。最新的警告來自摩根士丹利。

在標普 500 指數以 3453 個交易日創出史上最長牛市這個裡程碑之後，摩根士丹利外匯策略部門全球負責人 Hans Redeker 周四在 CNBC 節目上說：

當風險在新興市場股市以燎原之勢迅速蔓延之時，流動性紛紛向着美國集中，你就知道下一個遭殃的可能就是美國股市。

在 CNBC 財經節目「Squawk Box Europe」上，Hans Redeker 似乎對美國股市的未來根本不抱什麼幻想：

全球流動性首次收緊的可能性非常高，這將影響全球金融市場。 我認為，在這個過程中的某個點上，美國股市也將受此影響。標普 500 現在已經處於我認為很高的水平上了，它確實受益於流動性流向美國資產，但這是無法持續下去的。

至於為何流動性湧向美國市場，Hans Redeker 認為主要是一些基金感受到了來自美元升值和美國利率攀升的壓力，因此將資金撤出新興市場資產。

Hans Redeker 和其他一些分析師都預計，新興市場這次將面臨沉重壓力，他們此前享受到的經濟和投資增長將會放緩。

更重要的是，在他看來，從全球範圍來看，經濟增長的放緩將從外圍國家逐漸蔓延到核心經濟體。「我認為美國下一個挑戰是： 經濟增長放緩究竟什麼時候觸及核心發達國家？」



自從 2 月以來，去年出現的全球經濟罕見同步增長的態勢就被打破了，新興市場與美國開始呈現出分化趨勢。

同樣的分化也反映在了金融市場上。美國標普 500 指數今年以來漲了 6.2%，而 MSCI 新興市場指數則下跌了 9% 左右。土耳其貨幣危機點燃了整個新興市場資產的拋售潮，南非、俄羅斯、印度等主要發展中國家的股市近期頻頻遭遇重創。

除了基本面的因素之外，美國股市的高估值一直是一些經濟學家揮之不去的憂慮來源。Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 近日指出，美國股市的估值當前正處於二戰以來最高的 82% 之列。

他擔心美股增長空間已經不大了，「當你沒有能力改善對市場有利的東西時，市場很難繼續上漲。」

Jim Paulsen 以前是美股的超級大多頭，但在去年冬天轉變了觀點，加入了空頭陣營。去年底他表示美股將在某個時點回調約 10%-15%，因為美股在估值高企之際市場人氣仍在不斷高漲，且緩慢積累的通膨壓力可能會為 2018 年增添障礙。

不過，也有一些策略師仍對美股充滿信心，認為距離牛市結束還比較遙遠。

CNBC 援引 Absolute Strategy 首席投資策略師 Ian Harnett 的觀點稱，當其他資產下跌，當經濟增長放緩，當流動性收緊，美元表現出色。他對美股前景很樂觀，並列舉了世紀之交網路科技泡沫破滅之後美國股市是如何在短短三年間超越了其他股市。

「今年唯一的交易就是美國 VS 其他國家。所以，拋棄美國資產是非常危險的。」

Bleakley 諮詢公司首席投資顧問 Peter Boockvar 也說：「我們很難想象標準普爾 500 指數公司將會以何種方式免受中國、亞洲其他地區以及整個歐洲和拉丁美洲經濟放緩的影響。」