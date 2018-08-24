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〈財報〉HP第3季表現優於預期 股價卻驟跌3.37%

HP Q3財報優於預期。(圖：AFP)
HP Q3財報優於預期。(圖：AFP)

全球 PC 龍頭惠普昨 (23 日) 日公佈會計年度第三季財報優於預期，每股純益達 0.52 美元，營收為 145.9 億美元，年增 12%，但下一會計年度營收預期可能持平，盤後股價驟跌 3.37%。

昨 (23 日) 日惠普 (HPQ-US) 股價小漲 0.57%，來到每股 24.63 美元，近 1 個月內已經飆高 7.13%，今年已上漲 17%。盤後公布第三季財報後，儘管獲利營收皆優於市場預期，但下一會計年度營收預期可能持平，引發市場信心不足，盤後股價驟跌 3.37%。

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昨日惠普 (HPQ-US) 股價小漲 0.57%，來到每股 24.63 美元

惠普最新財報優於湯森路透預期

FactSet 表示，惠普最大的業務部門「個人系統事業群」創造了 94 億美元的營收，遠高於市場預期的 90.3 億美元。該部門包括家用、商用電腦、筆記型電腦、桌上型電腦和工作站 (Workstation)。

影像暨列印事業群營收為 51.9 億美元，略高 51.1 億美元的預期。

惠普未來財報前瞻符合預期。該公司表示，預計第四季每股純益為 0.52 美元至 0.55 美元，經調整後，全年每股純益為 2.00 美元至 2.03 美元。符合華爾街預期的 0.54 美元，全年每股純益為 2.00 美元

惠普執行長 Dion Weisler 接受外媒採訪時表示：「盈利增長將繼續成為我們的首要任務，目前我們仍然預測傳統個人電腦市場將會下滑，所以我們也將抬高平均售價 (ASP) 因應。」

Weisler 還提到，用戶從 Windows 7 轉向 Windows 10 刺激惠普銷售，許多公司企業比過去更願意盡早跨越過渡期，更早開始升級。

本月初，惠普宣布以約 5 億美元的價格，收購位於英國列印服務供應商 Apogee，此舉有助於惠普顛覆 A3 影印機市場。

Weisler 在財報電話會議上表示：「我們將達到新的獲利目標，透過 Apogee 提供增值服務的能力並將技術價速部署到合約協議市場中，特別是針對中小型企業客戶。

市場信心不足的原因為何？

Weisler 在電話會議上表示，他認為惠普下一財年營收將持平或略有增長，引發市場對其未來業務發展的疑慮，盤後股價驟跌。

今年年初爆出電池有燃燒危險，惠普宣布召回 2015 年 12 月至 2017 年 12 月出貨的多款筆電、行動工作站。6 月 6 日，惠普公告，預計在 2019 會計年度結束前縮編，裁減 4500 至 5000 名員工，稱這是現行重組計畫的一部分，一份監管文件中表示，惠普裁員相關稅前費用預計約 7 億美元

加上近來個人電腦需求不振等問題，都讓市場對其獲利前景抱持觀望與懷疑的態度。

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