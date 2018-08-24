〈財報〉HP第3季表現優於預期 股價卻驟跌3.37%

全球 PC 龍頭惠普昨 (23 日) 日公佈會計年度第三季財報優於預期，每股純益達 0.52 美元，營收為 145.9 億美元，年增 12%，但下一會計年度營收預期可能持平，盤後股價驟跌 3.37%。

昨 (23 日) 日惠普 (HPQ-US) 股價小漲 0.57%，來到每股 24.63 美元，近 1 個月內已經飆高 7.13%，今年已上漲 17%。盤後公布第三季財報後，儘管獲利營收皆優於市場預期，但下一會計年度營收預期可能持平，引發市場信心不足，盤後股價驟跌 3.37%。

昨日惠普 (HPQ-US) 股價小漲 0.57%，來到每股 24.63 美元。

惠普最新財報優於湯森路透預期

每股純益：0.52 美元 VS. 0.51 美元

營收：145.9 億美元 VS. 142.7 億美元，年增 12%。

FactSet 表示，惠普最大的業務部門「個人系統事業群」創造了 94 億美元的營收，遠高於市場預期的 90.3 億美元。該部門包括家用、商用電腦、筆記型電腦、桌上型電腦和工作站 (Workstation)。

影像暨列印事業群營收為 51.9 億美元，略高 51.1 億美元的預期。

惠普未來財報前瞻符合預期。該公司表示，預計第四季每股純益為 0.52 美元至 0.55 美元，經調整後，全年每股純益為 2.00 美元至 2.03 美元。符合華爾街預期的 0.54 美元，全年每股純益為 2.00 美元。

惠普執行長 Dion Weisler 接受外媒採訪時表示：「盈利增長將繼續成為我們的首要任務，目前我們仍然預測傳統個人電腦市場將會下滑，所以我們也將抬高平均售價 (ASP) 因應。」

Weisler 還提到，用戶從 Windows 7 轉向 Windows 10 刺激惠普銷售，許多公司企業比過去更願意盡早跨越過渡期，更早開始升級。

本月初，惠普宣布以約 5 億美元的價格，收購位於英國列印服務供應商 Apogee，此舉有助於惠普顛覆 A3 影印機市場。

Weisler 在財報電話會議上表示：「我們將達到新的獲利目標，透過 Apogee 提供增值服務的能力並將技術價速部署到合約協議市場中，特別是針對中小型企業客戶。

市場信心不足的原因為何？

Weisler 在電話會議上表示，他認為惠普下一財年營收將持平或略有增長，引發市場對其未來業務發展的疑慮，盤後股價驟跌。

今年年初爆出電池有燃燒危險，惠普宣布召回 2015 年 12 月至 2017 年 12 月出貨的多款筆電、行動工作站。6 月 6 日，惠普公告，預計在 2019 會計年度結束前縮編，裁減 4500 至 5000 名員工，稱這是現行重組計畫的一部分，一份監管文件中表示，惠普裁員相關稅前費用預計約 7 億美元。

加上近來個人電腦需求不振等問題，都讓市場對其獲利前景抱持觀望與懷疑的態度。