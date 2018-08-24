川普之亂橫掃新興市場！四大因素點出新興市場進場良機已到

美股前日 (22 日) 迎來 3453 天的最長牛市里程碑，目前保守型投資人多持觀望態度，不敢隨意進場，反觀新興市場因貿易戰陷入困境，MSCI 新興市場指數自今年高點以來已下跌近 18%。《MarketWatch》專欄作家 Michael Brush 列出四點原因表示，布局新興市場資產的時機已到。

川普政府對伊朗、俄羅斯、委內瑞拉、土耳其等國家實施制裁，對中國祭出一系列的關稅，促使新興市場卻面臨大賣壓，資金逃離，重創新興市場貨幣表現，促使里拉、盧布和人民幣相繼走跌。

美國對土耳其開戰，引發土耳其金融危機，里拉驟 跌。(圖：AFP)

Janus Capital Management 資金經理 Chris Diaz 表示，由於聯準會 (Fed) 聯準會撤出寬鬆政策與升息，新興市場已經面臨一些壓力，目前川普正加劇這樣的局勢。

然而，《MarketWatch》專欄作家 Michael Brush 列出 4 個原因，看好新興市場入場最佳時機點已經到來。

1. 美元有望下跌

美元從 4 月底因貿易戰避險而開漲，導致新興市場股市下跌，因為強勢美元損害新興市場的商品價格，加上新興市場政府和私人企業都有大量以美元計價的債務，強勢美元引發人們擔心新興市場債務償還問題。

Michael Brush 表示，川普是聰明人，並不會要一個真正的貿易戰，目前對各國祭出的關稅，都是他談判桌上避免他國討價還價的策略，而且目前美國接連與各國開啟雙邊貿易談判，貿易戰呈現趨緩現象，促使美元走跌。

此外，近期川普砲轟聯準會 (Fed) 升息加上其最近私人律師柯恩認罪引發的醜聞，也都讓美元應聲下跌。

2. 全球經濟狀況好轉

擔心全球經濟增長放緩，許多投資者紛紛逃離新興市場轉向美國這個避風港，

Thornburg Developing World Fund 投資組合經理 Charlie Wilson 表示這是錯誤的決定。

他表示，全球經濟成長疲弱已多年，與過去十年相比，全球經濟成長放緩，但仍繼續增長。

世界各國的央行仍實行「寬鬆貨幣」政策，中國降低銀行間借款利率並增加基礎設施支出。10 年期債券殖利率一直在下降，並鼓勵借貸。

新興市場經濟體仍處於早期復甦階段。印度銀行看起來更健康。加上大多數新興市場經濟體的人口比發達經濟體年輕，這有利於增長。

Thornburg Developing World Fund 投資組合經理 Charlie Wilson 表示，若美元走貶並且全球經濟保持不變，那麼投資人可以在新興市場股市迎來止跌反彈機會。

3. 新興市場很便宜

今日 (24 日)MSCI 新興市場指數收跌為 1048.20 美元。(圖：investing)

摩根大通跨資產基本戰略負責人 John Normand 表示，有鑑於新興市場的中期價值，建議「溫和加碼」新興市場資產。MSCI 新興市場指數自今年 1 月高點已下跌約 18%，新興市場目前跌幅深、導致投資價值浮現。

4. 危機不會重現

1997 - 1998 年新興市場貨幣下跌引發新興市場債務危機，嚴重打擊美國股市，所以外界對土耳其的擔憂是可以理解的。

摩根大通分析師 David Hensley 表示，這樣的危機不會重現，因為美國與土耳其的貿易規模相對較小。全球對土耳其約 2650 億美元的資產暴險中，主要由歐盟銀行持有，而歐洲銀行有足夠資本避免危機。

華盛頓國際金融研究所高級主任 Sonja Gibbs 表示，目前川普正身陷醜聞，若他被彈劾，美國副總統彭斯 (Mike Pence) 將對美國貿易和外交政策帶來更高的確定性，對新興市場更為友善。

Sonja Gibbs 更指出，就算美國提出更強硬的外交策略，也不會傷害所有發展國家。為了即將到來的期中選舉獲勝，美國接連與各國進行談判，墨西哥更是可能的贏家。

最新消息指出，墨西哥已接近跟美國敲定新的北美自由貿易協定 (NAFTA) 初步協議，並將讓第 3 方加拿大簽署協議。