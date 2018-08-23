〈華為推新機〉下半年新機競出 台供應鏈營運加溫

近期非蘋陣營陸續推出新機，華為 nova 3、nova 3i 兩款中階機今 (23) 日宣布加入戰局，通路布局上除了旗艦店、品牌體驗店、專賣店及快閃店也在積極拓點，另外，將加強電商的合作，全力衝刺下半年手機的銷售，可望挹注台廠供應鏈大立光 (3008-TW)、欣興 (3037-TW)、聯詠 (3034-TW)、華通 (2313-TW)、華新科 (2492-TW)、大毅 (2478-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 等營運加溫。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海指出，499 之亂雖造成市場透過電信商購買手機的比例大幅下滑，但是電信商在手機銷售上還是具有相當重要的地位，另外，針對空機比重出現成長的趨勢，將加強與電商的合作。

他表示，電商購物在台灣市場目前成長很快，華為目前在大陸市場線上銷售比重約 20-30%，還是有 70-80% 是線下銷售，另一個品牌榮耀則是線上、線下約 55 波，預估台灣線上銷售約可達 25-30%，因此將加強電商的銷售，進一步拉升銷量。

雍海強調，在市場行銷上主打 4 大訴求，包括攝影、音樂、電競級效能及校園行銷，nova 3 系列特別請來實力女聲陳芳語擔任品牌大使，且量身打造品牌主題曲，吸引年輕潮流族的注意，未來在電競市場也不會缺席，將從支援電競級效能的手機、平板切入。

華為今年擴大在台灣布建通路，雍海表示，除了三創的旗艦店，目前還有在高雄夢時代、新竹巨城、台中大遠百等開設品牌體驗店，今年還將拓展專賣店及快閃店，鎖定購物中心、百貨公司拓展通路，很多百貨公司都很歡迎華為，在通路的布點下，也將進一步強化銷售動能。

華為今年上半年有旗艦機 P20、P20 Pro 開賣，創下華為在台銷售最佳紀錄，下半年由中階機 nova 3 系列上陣，另外，旗艦機 Mate20 外傳可望在 10 月間發表，預計下半年一系列的新機上市下，將挹注台廠供應鏈的營運。

除了智慧手機登台，華為今日也同步在台灣發表首款全面屏筆電 Matebook X Pro，雍海指出，筆電將是下一個百億美元的重點產品，在中國大陸賣的非常好，台灣消費者也相當期待，因此特別引進，除了手機的通路之外，將加強資訊通路的拓點，另外也在積極招募人力加入團隊，全力衝刺台灣市場。