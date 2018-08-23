〈華為推新機〉中階新機登台 看好今年成長動能延續到明年

台灣中階手機市場戰火激烈，華為今 (23) 日在台發表 2 款手機 nova 3、nova 3i，鎖定 1-2 萬元價格帶客群，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，今年在台灣銷售大幅成長，除旗艦及低階產品外，加上中階機產品完整布局，看好今年下半年到明年仍將高速成長。

5 月電信商 499 之亂，對手機銷售造成衝擊，雍海指出，整體手機銷量下滑，消費者換機時間拉長，但對華為來說反而有幫助，因為是以技術見長，消費者會挑選符合需求的產品；他說，今年第 2 季旗艦機 P20 的銷售較去年 P 系列呈現倍增，華為在全球市場快速成長，在台灣的成長比全球市場的表現還好。

雍海表示，包括旗艦機的 P 系列及 Mate 系列、中階機的 nova 系列、低階機 Y 系列在台灣都有大幅度的成長，目前在台灣高中低階手機銷售占比為 2:3:5。

他指出，nova 3 系列今年 7 月在中國大陸上市，累計銷售已達 200 萬支，是 nova 系列推出後銷售最好的機款，台灣去年 nova 2，也是在台灣賣的最好手機，今年再引進 nova 3 系列，強攻中階機市場。

華為在全球智慧機市場坐二望一，雍海分析在台灣的情況指出，將在台灣持續給消費者超值的體驗與服務，目前表現和全球市場相較還是有一定的差距，但看好今年下半年到明年仍將會高速成長。

華為指出，nova 3 即日起在台開賣，nova 3i 則預計 8 月底開賣，合作電信商包括台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣之星等，都將搭配優惠資費。