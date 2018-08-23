〈華為5G布局受阻〉台廠受影響程度有限 歐美網通廠供應鏈看法相對樂觀

澳洲跟進美國抵制華為 5G 設備，台灣網通廠如中磊 (5388-TW) 表示，旗下業務不受影響。產業分析師則認為，台灣外銷出口至中國大陸比重高，隨著各國持續防堵中國大陸廠，產業多少會受到影響。不過部分網通廠則認為，美國、澳洲抵制華為 5G 設備，對與歐美廠商合作的台網通廠而言，反而是正面利多。

澳洲政府 23 日宣布，禁止中國電信公司巨頭華為 (002502-CH) 參與 5G 移動網絡的建設。華為做為全球最大的電信網絡設備製造商和第三大智慧手機供應商，為澳洲坎培拉提供了完善的 5G 網絡設備，如基地台、塔台和無線傳輸設備等。

澳洲是繼美國之後，第二個加入抵制華為的國家，主要原因還是因為資安疑慮，以及美中貿易戰日漸白熱化。

中磊由於屬於華為供應鏈，今日對此表示，澳洲雖然相關政策圍堵，不過中磊出貨產品多，因此業務不受影響。

產業分析師認為，台灣外銷至中國大陸出口占比高，產業連結度高，中國大陸廠商受抵制，台廠仍會受衝擊。

業界人士認為，目前不清楚澳洲政府抵制的是哪些設備，但總括來看，如果澳洲抵制華為等中國廠商，對於部分與歐美廠合作的台網通供應鏈，因此對消息看法正向，有助擴大市場規模。

網通業者波若威 (3163-TW) 形容，5G 為美中貿易戰的風暴核心，美國以國安為名先禁止中興販售，為保護美國 5G 市場，又排除使用華為設備。

華為積極搶攻 5G 商機，光是 5G 標準就提出 234 項，遠遠超過愛立信的 214 項，全球 5G 專利中，中國占比高達 10%，緊追高通的 15%。

市場認為，華為策略向來擅長削價競爭，破壞市場價格跟品質，由於中國大陸廠商許多都有呆帳問題，加上付款條件差，不少網通廠寧願跟歐美廠商合作，放棄中國大陸市場。