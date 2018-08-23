宏碁拚電競市場 運動、教育二路併進

筆電大廠宏碁 (2353-TW) 今 (23) 日宣布前進運動品牌通路，在板橋及台中兩地開設 eSPORT 店中店，未來還考慮同步前進健身中心、健身房等，拓展運動通路。宏碁今年同步搶進國內 12 家學校電競教室設計，幫助學校培訓電競人才前進國際賽事，加上此次運動品牌通路店中店，利用多管齊下布局電競商機。

宏碁力拚台灣電競市場，宣布在體育用品店，開創 eSPORT 店中店，銷售包括電競周邊產品，智慧穿戴如手錶及佛珠等，及 MR 體感腳踏車等，提供體感服務及展示銷售。

宏碁前幾日攜手新北市政府，打造 340 坪新北電競基地，設立賽事區、體驗區、觀眾區，提供 6 對 6 電競比賽對戰空間，還有導播台、主播室、製播網路機房等，觀眾區可容納 200 人，將成為 2019 年 Acer Predator《英雄聯盟》校際盃推薦比賽場地。

宏碁指出，因應近年運動風潮，未來除電競外，將透過雲端、IoT 及 AI 技術等，創造運動新商機，除與運動品牌合作外，也不排除與健身中心、健身房等運動通路共同合作。

至今年 8 月為止，宏碁已與國內 8 家學校建置電競教室，正在洽談興建中尚有 4 家，預計第 4 季到明年上半年，還會有公立學校可以加入，每間學校建置成本約在 700 萬元上下不等，依各學校需求而定。

宏碁指出，除提供學校比賽教室及訓練教室外，還會幫助學校建置社團，媒介師資教練，並協助學校規劃課程，並幫助學生參與賽事，提升電競能力，營造電競氛圍。