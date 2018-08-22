信銀國際廖群：中美貿易談判只有階段性協議

本周，中國商務部官員與美方再重啟談判，會否為市場帶來實質好消息? 中信銀行(國際)首席經濟師廖群，接受香港《財華社》專訪時分析，料雙方會討論技術層面問題；若談判順利，估計可提升至更高級別談判，由國務院副總理劉鶴再次牽頭，與美方進行磋，當然大家也期望能達成協議，但不能對會議內容抱太大期望，最多也只是階段性協議，例如在農產品上達成共識，中國市場進一步開放；他強調這並不意味著貿易戰就此結束，尤其是這位美國總統善變，這將是一場中長期的貿易戰。

美國向中國500億美元進口貨品開徵關稅已經是肯定，其中160億美元即將於8月23日實施，他期望只限於此局部磨擦；至於另外2000億美元的中國進口貨品是否也會徵收關稅，則仍有待事態發展。11月美國的中期選舉結果，無疑亦會影響到中美貿易戰的發展；他預期若美國共和黨勝出，兩方或會歇一歇；但若是輸了，貿易戰或會加劇。

自貿易戰爆發後， 人民幣匯率再次波動。2018年前三個半月還在升值，自4月中即逆轉為貶值，6月中跌幅加大。廖群分析，初期原因是跟隨美元匯率波動，但6月人民幣跌幅超越美元升幅，則明顯是受到貿易戰所引發。近日人民幣有所反彈，是中央介入結果，同時亦見到中央的容忍度已有所提升，在人民幣跌至6.9左右水平才出手穩定匯價。

自7月6 日中美貿易戰正式開打，向來自中國的340億美元加徵關稅後，中國7月出口增速不跌反升，美元計增長12.2%，高於6月的11.2%。他分析面對貿易磨擦，8月還有160億美元貨物加徵關稅，以至2000億美元中國貨品擬徵關稅，中國出口商紛紛提前出口，避免交重稅，以至令中國出口不跌反升；他預期此情況於第3季還會延續，直至第4季以至2019年出口表現，才會真實反應貿易戰所帶來的影響，估計第4季出口將呈現下滑。

至於中國房地產市場7月份表現，他表示較預期為好，近1、2個月銷售和投資有回升勢頭；原因是中國宏觀政策由適度從緊調整為適度寬鬆；而3、4線城市早前受惠棚戶政策拉動，去庫存已達到一定目標，今後相信會冷卻一些。

本周，中國商務部官員與美方再重啟談判，會否為市場帶來實質好消息? 中信銀行(國際)首席經濟師廖群，接受香港《財華社》專訪時分析，料雙方會討論技術層面問題；若談判順利，估計可提升至更高級別談判，由國務院副總理劉鶴再次牽頭，與美方進行磋，當然大家也期望能達成協議，但不能對會議內容抱太大期望，最多也只是階段性協議，例如在農產品上達成共識，中國市場進一步開放；他強調這並不意味著貿易戰就此結束，尤其是這位美國總統善變，這將是一場中長期的貿易戰。

美國向中國500億美元進口貨品開徵關稅已經是肯定，其中160億美元即將於8月23日實施，他期望只限於此局部磨擦；至於另外2000億美元的中國進口貨品是否也會徵收關稅，則仍有待事態發展。11月美國的中期選舉結果，無疑亦會影響到中美貿易戰的發展；他預期若美國共和黨勝出，兩方或會歇一歇；但若是輸了，貿易戰或會加劇。

自貿易戰爆發後， 人民幣匯率再次波動。2018年前三個半月還在升值，自4月中即逆轉為貶值，6月中跌幅加大。廖群分析，初期原因是跟隨美元匯率波動，但6月人民幣跌幅超越美元升幅，則明顯是受到貿易戰所引發。近日人民幣有所反彈，是中央介入結果，同時亦見到中央的容忍度已有所提升，在人民幣跌至6.9左右水平才出手穩定匯價。

自7月6 日中美貿易戰正式開打，向來自中國的340億美元加徵關稅後，中國7月出口增速不跌反升，美元計增長12.2%，高於6月的11.2%。他分析面對貿易磨擦，8月還有160億美元貨物加徵關稅，以至2000億美元中國貨品擬徵關稅，中國出口商紛紛提前出口，避免交重稅，以至令中國出口不跌反升；他預期此情況於第3季還會延續，直至第4季以至2019年出口表現，才會真實反應貿易戰所帶來的影響，估計第4季出口將呈現下滑。

至於中國房地產市場7月份表現，他表示較預期為好，近1、2個月銷售和投資有回升勢頭；原因是中國宏觀政策由適度從緊調整為適度寬鬆；而3、4線城市早前受惠棚戶政策拉動，去庫存已達到一定目標，今後相信會冷卻一些。

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