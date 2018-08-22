全球矚目的傑克森霍爾 將如何影響美元、美債、新興市場？

為期三天的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會將於 23 日展開，美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表定在週五上午發表演說，他對升息和縮表的預期看法，將對美元、新興市場以及美債帶來影響。

ABN Amro 的資深經濟學家 Bill Diviney 預期，鮑爾若提及長期的薪資與通膨前景，將會較保守，但他預測，鮑爾將再度重申金融穩定性的重要性，因為前兩次商業週期並不是因為通膨過高而結束，而是由於金融不穩定。

基於維持金融穩定性，ABN Amro 認為，聯準會將維持穩定的升息步伐，將利率提升至自然利率附近。

TD Securities 的北美外匯策略負責人 Mark McCormick 指出，目前投資者對美元展現良好情緒，投機者連續 17 週做多美元，但若在 Jackson Hole 全球央行年會出現任何不利美元的內容，恐導致淨多單短期大量下滑。

上週的 CFTC 持倉報告顯示，截至 8 月 14 日的一週，投機者持有美元淨多單創下一年以來新高。根據 FactSet 數據，ICE 美元指數今年迄今已上漲 4.1%，22 日暫報 95.17。

美元指數走勢

市場預期，聯準會在 9 月升息 1 碼的機率為 93.6%，但 12 會升息的機率僅為 61.3%，任何鮑爾對緊縮政策的看法，都可能改變市場對升息的總體預期。



此外，美國總統川普在 20 日抨擊聯準會持續升息的政策，此舉使得升息前景變得更加複雜，儘管聯準會為了維持政策獨立性，應該會忽視川普的言論。BMO Capital Markets 的美國利率主管 Ian Lyngen 則在報告中指出，川普的發言，增加聯準會在 12 月升息的機率，因該行欲避免任何受政策影響的指控。

新興市場

強勢美元使新興市場資產受損，面臨大量以美元計價債務的國家，償貸壓力變得更沉重，財政穩定性受到挑戰。此外，美國升息亦降低部分新興資產的吸引力。



市場參與者表示，若貿易緊張局勢重回鎂光燈，新興市場可能面臨進一步的壓力，導致美元走升。另一方面，聯準會的縮表執行情況，對新興市場來說非常重要，其將影響全球流動性。

ING 外匯策略師 Viraj Patel 指出，全球投資者面臨的最大問題是，近日市場波動性較高，以及全球風險情緒惡化，聯準會是否願意正視此問題，若在前聯準會主席葉倫 (Janet Yellen) 時期，她應該會願意停下腳步，觀望市場情況。

然而，目前市場將目光集中在鮑爾身上，看看他是否正式將採取「美國優先」的貨幣政策方針。若鮑爾稍微展現鴿派看法，新興市場資產可能將獲得紓解。

美債

強健的經濟背景，使債市已針對今年將升息 3 碼到 4 碼而進行定價，因此，聯準會對於縮表的時程規劃，將對美債有較大的影響，若聯準會比預期的更早結束縮表政策，這可能代表著美債淨發行量降低。

淨發行量降低，可能可緩解短期美債殖利率攀升的情況，在美國通過稅改政策，以及提升支出預算之下，短期美債殖利率有所攀升。

根據 Tradeweb 的數據，在 8 月份，10 年期美債殖利率下滑超過 10 個基點至 2.828%，2 年期美債殖利率則降至 2.596%，使得中間利差僅剩 23 個基點，殖利率曲線趨平。