小米、瑞聲等發布二季報 騰訊西南區域總部將落地重慶

• 小米上市後首份財報：第二季營收 452 億元 年增率大增近七成

周三，小米發布上市後首份財報。小米第第二季經調整利潤為 21.17 億元，年增率增長 25.1%。小米營收中來自網路服務的收入年增率增長 63.6% 至 40 億元，廣告和遊戲業務營收超市場預期。

拆分到各項業務來看，智慧型手機、IoT 及生活消費品、網路服務三大主營業務均表現優異。

• 瑞聲科技財務指標全面下滑 股價竟上演絕地反擊

周三午間發布的瑞聲半年報顯示，公司上半年營業收入 84.24 億元，年增率下降 2.5%；凈利潤 17.78 億元，年增率下降 16.4%；全球手機出貨量低迷是導致業績疲弱的主因。

• 易車二季報：單季度扭轉虧損，會計調整風浪平息

易車周三公布財報，財報顯示，易車 2018 年第第二季凈收入 25.60 億元（約合 3.88 億美元），年增率增長 28.5%。

此前公司對於 Q2 營收的展望區間為 24.7-25.2 億元，營收超出預告區間上限，超預期。凈利潤 0.27 億（約合 0.04 億美元），扭轉虧損為盈。公司 18Q3 指引營收區間為 26.6 億 - 27.1 億，年增率增長 22.9%-25.2%。

• 優信 Q2 財報：營收大增 79.6%，凈利潤 2 億

8 月 22 日，優信二手車發布第第二季財報。財報顯示，第第二季營業收入為 6.66 億，增長 94.1%，凈利潤為 2.097 億，Non-GAAP 凈虧損為 4.34 億。2C 的交易量大增 94.1%，2C 的貸款金額大增 83.3%，2B 的交易量 47.8%，毛利率上升 5.3%，達到 61.1%。

• 陌陌 Q2 營收近 5 億美元 已連續 14 個季度盈利

周三，陌陌發布的二季報顯示，本財季陌陌凈營收為 4.943 億美元，年增率增長 58%，歸屬陌陌的凈利潤為 1.178 億美元，較去年同期的 6080 萬美元增長 93.8%。影音直播業務營收占凈營收的 83.2%，占主導地位。

熱點新聞

• ofo 作價 20 億美元賣身滴滴？聯合創始人：假的！終局還早

8 月 22 日據全天候科技，有消息稱，ofo 最終「賣身」滴滴的協議已經達成，公司作價 20 億美元左右，最近 ofo 的眾多小股東正在陸續收到需要確認簽字的文件；戴威暫時保留董事局職位，而 ofo 的其他幾位聯合創始人出局。ofo 聯合創始人於信否認了這一消息。

• 騰訊西南區域總部將落戶重慶

據全天候科技周三消息，繼華東總部落地上海後，騰訊又計劃在重慶建設西南區域總部。重慶騰訊雲端運算數據中心計劃投資 30 億元，除了數據中心，騰訊雲、資訊安全部、騰訊遊戲、眾創空間、智能汽車超算中心等業務部門也已落戶重慶。

• 美圖公司耗資 4061.22 萬港元庫藏股 1000 萬股股份

美圖公司宣布，8 月 22 日，因購股權獲行使，公司按每股 0.03 美元，較上一營業日收市價 4.82 港元折讓 95.17%，發行約 184.95 萬股，占已發行股本的 0.044%。

同日，公司按每股 3.95 港元 - 4.17 港元，耗資約 4061.22 萬港元庫藏股 1000 萬股股份，占已發行股本 0.24%。

周二，美圖發布財報，不及市場預期，周三公司股價大跌 13.07%，報收 4.19 港元。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：