美國縮表、升息會調整嗎？市場待鮑爾在央行年會提出線索

央行們的暑假要結束了，傑克森洞全球央行年會將在本週五、六召開，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週五上午將發表演說，投資人將藉此尋求一系列問題的線索，特別是 Fed 對後續升息及縮表的看法，以及他如何看待新興市場問題。

這次會議的官方主題，聚焦於亞馬遜 (Amazon.com) 等超級明星公司的經濟影響。但投資人無疑會更關注 Fed 的政策方向，鮑爾則準備以「變動經濟中的貨幣政策」為題發表演說。

Fed 對升息及縮表態度

據《彭博》報導，人們普遍預期 Fed 今年 9 月將升息，但 12 月是否升息，則看法分歧。若依鮑爾 7 月對國會議員的說法，逐步升息「到目前為止」是合適的做法。

Jefferies LLC 首席經濟學家 Ward McCarthy 表示，投資人關注在升息的方向上，Fed 打算如何調整關於利率的措辭，以及「到目前為止」代表的真義，都需要進一步釐清。

Fed 升息點陣圖 (圖表取自彭博)

巴克萊銀行首席美國經濟學家 Michael Gapen 指出，他更關注 Fed 在縮表上的進展。在這個專業人士的會議上，他們將評估利率是否為合適的政策工具，該如何因應調整。

與此同時，土耳其等新興市場對全球經濟的衝擊，也可能在會議中被提及，不過分析師認為，這不至於改變 9 月升息的腳步。

Northern Trust Corp. 首席經濟學家 Carl Tannenbaum 表示，在新興市場對美國經濟前景構成近期威脅之前，Fed 預計仍會以國內基本面為依據執行政策。美國今年第 2 季 GDP 季增長年化為 4.1%，年增為 2.8%，儘管失業率降到 3.9%，通膨依然溫和。

全球經濟的風險

美國以外，全球經濟形勢並不樂觀。除了新興市場的擔憂之外，不斷擴大的貿易爭端和中國成長降溫的跡象，也帶來了風險。

歐洲雖然有年底前停止購債的計畫，但對利率的處理，始終並未表態。歐洲央行預計 9 月 12 日至 13 日召開政策會議，審視目前的經濟情況。歐央成員不會在今年會議上發言，不過仍有一些官員預計參加。

英國央行面臨的關鍵問題是，本月早前的升息決定是否過於倉促。由於英國與歐盟談判一直收效甚微，讓央行面臨「硬脫歐」的不確定性。

本次官方主題，聚集於少數公司控制大部分市占，所可能帶來的影響。經濟學家一直在研究這種集中現象，是否對消費者、勞工及經濟產生負面影響。