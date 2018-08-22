土國已無懼經濟衰退？中國「金援」將湧入 發展一帶一路

土耳其身處經濟危機，遭評級機構 S&P 與穆迪降評，此外，專家認為該國明年恐進入經濟衰退。然而，因土耳其為連接亞洲與歐洲的重要國家之一，中國將此危機視為發展「一帶一路」的契機，大幅投入資金至該國的基礎建設。

土耳其里拉兌美元，今年以來暴跌 40% 以上，該國同時面臨多重風險，例如，長期經濟過熱、央行獨立性、錯誤的貨幣政策、經常性帳戶赤字擴大、龐大外債與被美國制裁。

土耳其在上週遭評級機構 S&P 與穆迪降評，標普全球評級 17 日在聲明中指出，因土耳其里拉的極端波動，外債償還壓力遽增，將破壞土耳其的經濟，預期 2019 年土耳其會出現衰退。土耳其以外幣計價的公司債，水平約為該國 GDP 的 50%。

中國金援

在土耳其與美國陷入衝突時，該國轉向中國尋求金援，中國認為這是發展其一帶一路計劃的機會，因此同意提供土耳其基礎設施項目 36 億美元的資金。

在今年 7 月底召開的金磚五國高峰會議上，中國國家主席習近平稱土耳其與中國為「天然的合作夥伴」，將共同創造連接亞洲與歐洲的經濟區，並希望早日啟動重大合作項目。

與此同時，中國工商銀行將注資 24 億美元，至土耳其兩大基礎設施項目公路與吊橋。該行還將提供 12 億美元用於改善土耳其國營天然氣和石油運輸公司的天然氣儲存設備。



依照土耳其經濟現況，該國明年將需要超過 2000 億美元，用於償還短期債務和阻止經常帳賬戶赤字問題加劇。土耳其國債已被降評至投機等級，美國國會也在考慮立法，限制國際金融機構向土耳其提供貸款。



尋求更多元化的融資管道，成為土耳其的緊迫任務，Erdogan 本月稍早時表示，計劃首次發行以人民幣計價的債券。但許多國家仍選擇避開投資土耳其，2017 年的海外直接投資下滑 16% 至 109 億美元。

中國企業進軍土耳其

不只土耳其單方面需要中國資金，中國企業亦對投資土耳其公司感到興趣。中國電商巨擘阿里巴巴集團，在 6 月投資土耳其電商 Trendyol7.28 億美元。在同一時期，土耳其航空表示將與中通快遞合作，創建送貨到府的合資企業。

中興通訊則在去年收購同業 Netas 公司，華為則與土耳其國營電信 Turk Telekom Group 合作，共同建立 5G 網路。

除了來自中國的幫助，Erdogan 呼籲人民支持本國貨幣，認為對抗其他國家的經濟制裁最好的方式為購買本國貨幣，22 日美元兌土耳其里拉略漲，暫報 6.0826。