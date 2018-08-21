宏達電攜Intel搶攻高階無線VR市場 Vive無線模組開放預購

宏達電 (2498-TW) 布局虛擬實境 VR 無線市場，採取雙線策略，除了一體機 VR 的 Vive Focus 之外，今 (21) 日在德國科隆遊戲展 (Gamescom) 宣布，與 Intel 合作開發的 Vive 無線模組正式開放預購，鎖定高階市場，衝刺 VR 的營運。

根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院數據顯示，全球 VR 裝置去年出貨 370 萬台，前三名分別是 Sony、Oculus Rift、HTC Vive，預估今年 VR 市場出貨量將達 500 萬台。

目前高階 VR 頭戴式裝置呈現三強鼎立的情況，根據 SonyInteractive Entertainment(SIE) 數據統計，截至今年 7 月中，PS4 VR 全球累計銷售量突破 300 萬台，近半年累計銷售達百萬台，PS VR 銷售動能持續成長，主受惠持續推出新遊戲及降價策略帶動。

宏達電日前則是宣布與 Oculus Rift 合作，要將市場做大，Viveport 將支援與 Oculus Rift 兼容的遊戲，宏達電近年來持續架構 Vive 生態系，同時也跨足遊戲之外的領域，包括藝術、醫療、教育、汽車、電影等。

在硬體部分，今年陸續上市 Vive 升級版的 Vive Pro，還有鎖定一體機市場的 Vive Focus，今日則是宣布 Vive 無線模組正式開放預購，用戶可以不再受到連結線的拘束，全球預購將在 9 月 5 日陸續展開，美國地區將在 Amazon、Best Buy、Microsoft、NewEgg 和 Vive.com 上提供預購，台灣地區預購方式將在稍後公布，全球自 9 月 24 日起陸續開賣。

HTC Vive 美國區總經理 Daniel O' Brien 表示，結合 Intel、DisplayLink 工程專業技術，將提供 Vive 最佳的無線 VR 體驗。

Intel 企業副總經理暨通信與設備事業部總經理 Cormac S. G.Conroy 表示，持續關注 VR 的需求，了解 VR 及遊戲、企業市場在性能上的需求，將把努力的成果帶到消費者家中、和全球的 VR 遊樂園。