大東高毛利混紡紗出貨拚毛利率回溫 人民幣走貶成逆風因子

大東 (1441-TW) 第二季因提列一次性的營業成本，干擾毛利表現，但公司指出，第三季並無此因素，毛利率可望轉正，加上第四季將迎來旺季，伴隨高毛利的混紡紗開始小量出貨，營運可望轉強。不過人民幣近來走貶，壓縮大東承接中國客戶訂單獲利，公司表示將爭取日韓、柬埔寨等地的訂單降低影響。

大東第二季因認列處分台中廠收益，上半年獲利跳增，但公司也提撥 2500 萬元獎金給員工，導致營業成本大增，呈現負毛利的情形。

進入第三季，公司認為，沒有一次性費用提列下，毛利率應可轉正，加上 7 月遞延出貨，預計 8 月可望出完完畢，第三季本業表現將較第二季好轉。

大東第四季將迎來旺季，越南 2 個廠的混紡紗的設備也更新完畢，月產能約 850-900 噸，在毛利較高的混紡紗陸續出貨給儒鴻、遠東新，公司預估營收將有顯著成長，獲利表現將逐步轉強。

不過，由於美中貿易戰升溫，導致人民幣走貶，不利大東承接大陸客戶的訂單，公司表示，將提高日韓以及柬埔寨越南等地的接單量，降低人民幣走貶對獲利的干擾。

此外，大東也積極轉型，除了生產混紡紗搶進機能衣的市場外，也向中游印染事業發展，將紗委外代工製成布料後再回廠印染，成品高毛利的特性，將有助改善獲利表現。