鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-14 16:49

宏達電 (2498-TW) 今 (14) 日召開全新虛擬偶像選秀節目《VPOP ASIA》記者會，VIVE ORIGINALS 總經理劉思銘指出，虛擬偶像具有獨特的低競爭優勢，能為公司創造出截然不同的全新營收模式，初期能在角色及節目爆紅後，長線將能透過周邊商品、直播效益帶動階段性變現。

劉思銘表示，虛擬偶像具有獨特的低競爭優勢，能為公司創造出截然不同的全新營收回收領域。如同知名虛擬女團紅了之後所帶來的龐大經濟效益，此項目在初期角色與節目爆紅後，長線將能透過周邊商品、直播效益、新型態帶貨與商業廣告模式實現多元變現，進而構築出一個高毛利且具規模化的新興虛擬娛樂產業鏈。

‌



宏達電在該領域的投資採取國際主流的製作委員會概念，吸引包括唱片公司、節目製作等不同領域的策略合夥人共同出資。劉思銘指出，由於非單一人獨資，獲利將依據不同領域進行切分，包含流行音樂、演唱會與藝人經紀等都將各別帶來回收，透過跨界合作擴大群體效益，才能在市場上定義出華人音樂潮流結合科技的前瞻性產業。

劉思銘透露，若以十五位藝人、成功率五成來計算，這套新商模所能創造的獲利目標與產值是極為可觀且可被精確計算的。他強調，虛擬經濟產業的開發是階段性的，涵蓋最初的角色開發、中期的節目製作，到後期的藝人經紀與管理，公司內部核心人力將專注於高價值的藝人發展與直播效益。面對台灣相對較小的市場，該計畫特意命名為《VPOP ASIA》，就是不以台灣為限，將先以華語歌曲作為起步，未來更將跨足亞洲各國市場。