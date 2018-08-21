〈輝達推新品〉電競動能升溫 顯卡廠Q4營運樂觀

輝達 Nvidia 發表新品，台廠技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 也同步推出產品，雖然新品時程、價格未定，不過技嘉對第 4 季營運仍持樂觀看法；但近來虛擬貨幣降溫，輝達同步看弱，台廠過去依靠挖礦需求為主的顯卡廠商可能相對較有壓力。

全球筆電市場回溫，IDC 及 Gartner 報告都指出，2018 年第 2 季筆電出貨量呈現正成長，是睽違六年以來單季最大的正成長，其中電競需求及 Windows 10 持續更新，挹注市場能量。

電競消費市場穩定向上，讓全球筆電大廠引頸期盼顯示卡新品能在下半年順利推出，包含惠普、聯想、戴爾，宏碁、華碩等旗下不少筆電都採用 nVIDIA 顯示卡。聯想日前宣布，只要輝達推出新品，旗下電競筆電將開放選搭新顯卡，搶市意味濃厚。

輝達 Nvidia 週一 (8/20) 發布新一代遊戲晶片顯卡，預定 9/20 起售，台廠包括宏碁列入首波顯卡搭載系統商，技嘉宣布將推出 5 款搭載 Nvidia 晶片系列新顯卡，微星則推出 5 大系列輝達非公版顯卡產品，二線顯卡廠如承啟 (2425-TW) 主要客戶七彩虹，在中國大陸也將推出新品。

技嘉表示，雖然輝達宣布推出新品，不過價格、時程都尚未確定，目前看起來技嘉第 3 季出貨量，因為去年基期較高，年增率正成長較有難度。不過輝達新品 RTX 系列，外界認為效能都較原本的 GTX 系列要佳，可預期新品帶來影響還是屬於正面。

不過，輝達日前發表財報時指出，虛擬貨幣等挖礦系統收入急劇下滑，未來可能趨近於零。外界對挖礦需求看法並不樂觀。業界人士認為，即使挖礦需求再起，也不可能回到 2017 年時的高峰，對於曾經靠著挖礦需求營運增溫的二線顯卡廠商而言，壓力將愈來愈大。