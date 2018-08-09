宏達電衝VR 多管齊下拚效益提升

宏達電 (2498-TW) 智慧手機銷售沒有起色，第 2 季轉為虧損，不過，毛利率則是轉正，今年要力拚本業獲利仍有相當大的挑戰，今年智慧手機的銷售不採機海戰，VR 的布局雖對整體營運的挹注仍不大，但除了硬體銷售之外，在包括藝術、醫療、娛樂影視、遊戲內容等領域多管齊下，相關效益可望逐步顯現。

宏達電發出邀請函，將與日本當代藝術家小松美羽 (Miwa Komatsu) 聯合創作啟動計畫，市場預測小松美羽將透過 Vive 平台創作，推出互動體驗內容，相關的合作模式，預計在 8 月 22 日的記者會中宣布。

宏達電除了 Vive Pro 及 VR 一體機 Vive Focus 的銷售之外，也在各個不同領域布局，成立不同的事業部負責，在藝術領域上，成果陸續顯現，與故宮、英國倫敦皇家藝術學院、法國巴黎國家自然歷史博物館、英國頂級泰德美術館合作之外，今年更成為巴賽爾藝術展首家官方 VR 內容夥伴，未來還計畫跟藝術家攜手，透過 Viveport 平台銷售藝術品，可望帶進營收貢獻。

醫療領域上，成立健康醫療事業部 DeepQ，跨足醫療及 AI 領域，人工智慧平台首選切入醫療應用，同時鎖定科技業及製造業等企業用戶，預計明年在台灣就有醫院採用，將結合 AI、VR 的應用來進行腦瘤診斷及開刀。

在內容上發展部分則有虛擬實境內容中心，從線下逐步往線上發展，鎖定電影、大型秀展、劇院系統等 3 大方向，開發娛樂影視產業應用商業模式；今年金馬獎與宏達電聯合製作，拍攝 5 部 VR 短片，將在金馬影展特別首映，與小松美羽的合作，也是今年的一大重點；另外，Vive Studios 則是專注發展遊戲內容。

宏達電第 2 季營收 68 億元，毛利率轉正為 2.7%，營業利益率 - 50.7%，稅後淨損 20.9 億元，每股虧損 2.53 元，較首季在出售 Pixel 團隊給 Google 的業外挹注下每股純益 25.7 元大幅下滑；累計上半年稅後純益 190.04 億元，每股純益 23.19 元。

宏達電今年雖有業外挹注可望獲利，但是本業的獲利壓力仍然沈重，除了智慧手機的競爭激烈外，VR 的布局何時可以有效挹注營運，更是未來的重點，觀察除了硬體銷售之外，各領域多管齊下布局效益逐步顯現，多少有助於下半年的營運表現。