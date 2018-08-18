〈觀察〉宏達電本業拚獲利 還有難關未解

蘋果新 iPhone 手機即將在 9 月間發表，非蘋陣營繃緊神經，三星搶先發表新旗艦 Note9 應戰，預期在 IFA 時 Sony 也會有旗艦機亮相，加上中國手機品牌高速擴張全球市占，智慧手機市場可說是一片紅海，競爭激烈，宏達電 (2498-TW) 在這一波機戰中顯得乏力，如果想要在本業上轉盈，還有難關待克服。

智慧手機是宏達電目前重要營運支柱，從營收表現來看，今年旗艦機 U12 + 並未有效挹注營運表現，外傳是工藝太過難做，造成良率無法拉升，貨出不來，即使手機再好，也是沒貨可賣。

相較其他非蘋陣營下半年新旗艦已在備戰，宏達電今年似乎只有一款旗艦機應戰，外傳中階新機 U12 +Life 可望在 8-9 月間亮相，但是，能否擋住其他品牌的夾攻，還有待觀察。

回到營運的本質來看，宏達電今年在代工部門出售給 Google 獲利挹注下，好不容易可以轉盈，但是本業想要賺錢，以目前手機銷量不振，VR 貢獻還不大下，可說是困難重重，外傳宏達電將最新的中階機委外代工，想來也是在考量節流的因素下所做的決定。

宏達電日前宣布裁減製造部門 1500 名人力，降低製造成本的另一條路委外代工似也已經啟動，就要看能不能在有效的行銷下，拉升手機的銷售；至於另一個被寄予厚望的 VR，也是面臨如何放量的難關。

宏達電積極布局 VR，除了 Vive Pro 及 VR 一體機 Vive Focus 硬體銷售之外，在包括藝術、醫療、娛樂影視、遊戲內容等領域多管齊下，就是想要讓 VR 可以對營運有更大的貢獻。